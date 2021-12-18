Wilma Elles aradığı aşkı buldu

'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinde canlandırdığı 'Caroline' karakteriyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, bir güzellik merkezinin marka yüzü oldu. Tanıtım çekimleri için kamera karşısına geçen oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

UÇAKTA YAŞIYORMUŞ

İş yoğunluğu nedeniyle 12 günde 16 uçak seyahati yaptığını belirten Wilma Elles, “Sürekli uçuyorum. Artık uçakta yaşıyorum diyebilirim. Başka insanlar uçakta film izlerken ben dişlerimi fırçalıyorum, kremlerimi sürüyorum. Kalabalığın içinde normal hayatımı yaşıyorum” diye konuştu.

"ONLAR OLMADAN BEN OLMAZDIM"

'Çok Güzel Hareketler 2’nin 100'üncü bölümünde 'Caroline' karakteri ile yer aldığını söyleyen Elles, “Tekrardan 'Caroline'i oynamak çok çok güzeldi. Caroline bana çok şey kattı. Beni daha güçlü bir insan yaptı. Ondan ilham aldım. Erkan Petekkaya ve ekip benim için çok değerli. Hepsini çok seviyorum. Onlar olmadan ben olmazdım” dedi.



WILMA'NIN PİLOT SEVGİLİSİ

Yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Willa Elles, aşk haberlerini doğruladı. Pilot sevgilisi ile mutlu bir ilişkisi olduğunu belirten Elles, “Hep söyledim. Uzun zamandan beri mutluyum. Özel hayatımın basında yer almasını istemiyorum. Sevgilimin pilot olduğu doğru” dedi.

