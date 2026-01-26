Mynet Trend

Wimbledon'da kırmızı iç çamaşırı krizi: Tatiana Golovin tarihe geçmişti

Eski dünya 12 numarası Tatiana Golovin, 2007 Wimbledon’da turnuvanın katı kıyafet kurallarına meydan okumuş, kırmızı iç çamaşırıyla korta çıkarak uzun süre konuşulan bir olaya imza atmıştı. Şimdilerde tekrardan gündem olan o görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Wimbledon’da kırmızı iç çamaşırı krizi: Tatiana Golovin tarihe geçmişti
Çiğdem Sevinç

Tenis dünyasının en katı kıyafet kurallarına sahip turnuvası olan Wimbledon’da sporcuların iç çamaşırı da dahil olmak üzere neredeyse tamamen beyaz giyinmesi gerekiyor. Yıllar boyunca pek çok tenisçi bu kurallar nedeniyle uyarı alırken, 2007 yılında eski dünya 12 numarası Tatiana Golovin’in tercihi büyük tartışma yaratmıştı.

Eski dünya 12 numarası Tatiana Golovin, 2007 Wimbledon’da kırmızı iç çamaşırı ve kırmızı detaylı elbisesiyle korta çıktı. Bu tercih, turnuvada kısa sürede gündem oldu.

Wimbledon'da kırmızı iç çamaşırı krizi: Tatiana Golovin tarihe geçmişti 1

YETKİLİLERDEN ONAY ÇIKTI

Reuters’a göre Golovin, maç öncesinde turnuva yetkilileriyle görüştü. Yapılan değerlendirmede, iç çamaşırının etek hizasının üzerinde kalması nedeniyle kural ihlali sayılmadığı ve oynamasına izin verildiği açıklandı.

Wimbledon'da kırmızı iç çamaşırı krizi: Tatiana Golovin tarihe geçmişti 2

“KAZANDIKÇA GİYECEĞİM”

Golovin, Su-Wei Hsieh’i 5-7, 6-3, 8-6 yendiği maçın ardından gelen sorulara, “Kırmızı güç ve özgüvenin rengi. Kazandığım sürece giymeye devam edeceğim” yanıtını verdi.

