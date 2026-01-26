Wimbledon’da kırmızı iç çamaşırı krizi: Tatiana Golovin tarihe geçmişti

Tenis dünyasının en katı kıyafet kurallarına sahip turnuvası olan Wimbledon’da sporcuların iç çamaşırı da dahil olmak üzere neredeyse tamamen beyaz giyinmesi gerekiyor. Yıllar boyunca pek çok tenisçi bu kurallar nedeniyle uyarı alırken, 2007 yılında eski dünya 12 numarası Tatiana Golovin’in tercihi büyük tartışma yaratmıştı.

Eski dünya 12 numarası Tatiana Golovin, 2007 Wimbledon’da kırmızı iç çamaşırı ve kırmızı detaylı elbisesiyle korta çıktı. Bu tercih, turnuvada kısa sürede gündem oldu.

YETKİLİLERDEN ONAY ÇIKTI

Reuters’a göre Golovin, maç öncesinde turnuva yetkilileriyle görüştü. Yapılan değerlendirmede, iç çamaşırının etek hizasının üzerinde kalması nedeniyle kural ihlali sayılmadığı ve oynamasına izin verildiği açıklandı.

“KAZANDIKÇA GİYECEĞİM”

Golovin, Su-Wei Hsieh’i 5-7, 6-3, 8-6 yendiği maçın ardından gelen sorulara, “Kırmızı güç ve özgüvenin rengi. Kazandığım sürece giymeye devam edeceğim” yanıtını verdi.