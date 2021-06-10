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Windows 10 desteği bitiyor mu? Windows 10'un emeklilik tarihi ne zaman?

10.06.2021 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyada en çok kullanılan işletim sistemlerinden biri olan Windows’un yeni sürümü çok yakında kullanıcılara sunuluyor. Microsoft’tan gelen açıklamaya göre Windows, yeni sistemini 24 Haziran tarihinde tanıtacak. Tanıtımdan önce ise Microsoft, Windows 10 için de flaş bir karar aldı.

Windows 10 desteği bitiyor mu? Windows 10'un emeklilik tarihi ne zaman?

Birçok Windows kullanıcısı, Microsoft’un bu yeni işletim sistemi tanıtımı haberinden sonra ise Windows 10 desteğinin bitip bitmeyeceğini merak etmeye başladı. Milyonlarca insanın kullandığı Windows için, Microsoft’tan açıklama geldi.

WİNDOWS 10 DESTEĞİ NE ZAMAN BİTİYOR?

İlk olarak 29 Temmuz 2015 yılında kullanıma sunulan Windows 10, dünya genelinde milyonlarca bilgisayar kullanıcısı tarafından kullanılıyor. Dünyanın en popüler işletim sistemi olan Windows 10 için ilginç bir karar alındı.

Microsoft, Windows 10 desteği ile ilgili kritik bir karar aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi tarafından alınan karar sonucunda popüler işletim sistemine sağlanan desteğin ne zaman sona ereceği belli oldu.

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Teknoloji devi tarafından alınan karara göre 14 Ekim 2025 tarihinde Windows 10'a sağlanan destek sona erecek. Bu gelişme, popüler işletim sisteminin Home, Pro, Enterprise ve Educations sürümlerini kapsıyor.

14 Ekim 2025 tarihinden sonra Windows 10 işletim sistemine sahip olan cihazlar artık güvenlik ve kalite güncellemeleri alamayacak. Bunun yanı sıra kullanıcılar, söz konusu işletim sistemi ile ilgili destek için Microsoft firması ile iletişime geçemeyecek.

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ABD'li teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz hafta Windows isimli resmi Twitter hesabı üzerinden yeni bir etkinlik tarihi duyurmuştu. Yapılan paylaşımda yer alan videoda yeni Windows logosuna benzeyen bir görsel bulunuyor. Bu sebepten ötürü Microsoft'un 24 Haziran tarihinde Windows 11'i tanıtabileceği düşünülüyor. Microsoft'un Windows etkinliği, 24 Haziran Türkiye saati ile 18.00'de başlayacak.

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windows 10 Microsoft
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