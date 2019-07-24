Windows kullanıcıları büyük tehlike altında

Şirketin kullandığı Microsoft News, Outlook ve birkaç Microsoft oyunu fidye yazılımları nedeniyle büyük zararlar gördü. Fiber-Ads ve Clockfollow platformları Windows kullanıcıları için en çok tehlike oluşturanlar içerisinde yer alıyor. Üstelik bu zararlı yazılımlar arka planda reklam gösterdikleri için çok fazla fark edilemiyor.

Bu tarz zararlı yazılımlar sadece kişilerin bilgisayarını kullanıyor. Aynı zamanda bu bilgisayarları ve Windows işletim sistemlerini siber saldırganlara satıyor. Deep Web gibi ortamlarda çok ciddi bir miktarda bu bilgiler satılabiliyor. Bu tarz yazılımlara olan talep artıkça, saldırganlar saldırı alanını daha fazla genişletebiliyor.

Bundan kısa bir süre önce Microsoft birçok zararlı yazılımla mücadele etmeye başladığını ve bu mücadelesine kararlı bir şekilde devam edeceğini söylemişti. Ancak reklam uygulamalarına sızan bu tarz yazılımları tespit etmek gerçekten de çok zor. Eğer sizler de bu zararlı yazılımdan dolayı mağduriyet yaşadıysanız, detayları yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

iOS 12.4 güncellemesi yayınlandı!

