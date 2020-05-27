Woody Allen’dan tecavüz suçlamasına yanıt: Endişeli değilim

Hollywood’un ünlü yönetmeni Woody Allen, kendisine yöneltilen tecavüz suçlamaları hakkında açıklamalarda bulundu. 84 yaşındaki Allen, “Temize çıktığım hissinde değilim çünkü bu endişelenmiş olduğumu ima ediyor ve duygusuz görünmek istemem ama endişeli değilim” dedi.

“ÖDÜL ALMAK İÇİN FİLM YAPMAM”

Diğer yandan Hollywood’taki bazı kişilerin kendisiyle ilişki kurmak istemiyor olmasından rahatsızlık duymadığını dile getiren Allen, “Partilere gitmem. Gişe veya ödüller umrumda değil. Benim için Oscar kazanmanın pratiğin ötesinde çok az anlamı var” dedi.

Ödül almak için film yapılmayacağını dile getiren yönetmen, “Mozart hiçbir zaman bir senfoniyi ödül düşünerek bestelemedi” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Woody Allen’ın üvey kızı Dylan Farrow, 7 yaşındayken ünlü yönetmen tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etmişti. MeToo hareketi ortaya çıktıktan sonra da, Farrow’a yönelik cinsel daldırıda bulunduğu iddiaları yeniden gündeme gelmiş, fakat Allen suçlamayı her fırsatta reddetmişti.

Farrow, CBS programı This Morning’de, “Yapabileceğim tek şey gerçeğimi anlatmak ve birinin beni sadece duymak yerine bana inanacağını ummak” şeklinde konuşmuştu.

