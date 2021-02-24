Woody Allen'ın evlatlık kızına taciz iddiaları belgeselle tekrar gündeme geldi

HBO televizyon kanalında yayınlanmaya başlanan belgeselde, ilk kez Dylan Farrow'un çocukken kaydedilmiş görüntüleri yer alıyor. Söz konusu görüntülerde Dylan Farrow, "tavan arasında" yaşandığını söylediği tacizi anlatıyor.
Bu kamera kayıtları, iddiaya konu olan tacizden günler sonra kaydedildi.
Son belgeselin "yalanlarla dolu" olduğunu savunan Allen hakkında tacizin gerçekleştiği öne sürülen dönemde soruşturma başlatılmış fakat dava açılmamıştı.
Savcılığın atadığı psikologlar, Dylan Farrow'un tacize uğramadığı sonucuna varmışlardı.
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