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X-Files'ı özleyenler için ilaç gibi dizi Debris

01.03.2021 09:18 | Son Güncelleme:
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Fringe dizisinin yaratıcılarından J.H. Wyman’ın yapımcısı ve senaristi olduğu Debris’in ilk bölümünün ilk 15 dakikası yayınlandı.

X-Files hayranlarının bayılacağını düşündüğümüz bilimkurgu-gizem dizisi Debris’in ilk bölümünün ilk 15 dakikası beğeniye sunuldu.

Universal Television, Frequency Films ve Legendary Television önderliğinde geliştirilen bu yeni NBC dizisi Debris'in yaratıcılığını Fringe dizisinin yapımcısı ve yazarı olan J.H. Wyman üstleniyor.

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DEBRİS HAKKINDA

Debris isimli dizinin konusu ise şöyle: "Bir CIA ajanı ve bir MI6 ajanı, insanlar üzerinde enteresan etkileri olan bir uzay aracını incelemek için birlikte çalışır."

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Debris dizisi 1 Mart'ta yayınlanacak ilk bölümü ile yayın hayatına başlayacak. Dizinin bölümleri haftalık olarak yayınlanacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Jonathan Tucker, Riann Steele, Thomas Cadrot, Armin Karame, Tyrone Benskin ve Jennifer Copping gibi isimler bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fringe dizisi,
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