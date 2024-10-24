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X (Twitter), Instagram, YouTube, Telegram, TikTok ve Facebook neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 24 Ekim sosyal medya erişim sorununa ilişkin son durum: Ankara'daki terör saldırısı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu

24.10.2024 09:31
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X (Twitter), Instagram, YouTube, Telegram, TikTok ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Dün Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik hain terör saldırısı sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları internetin yavaşladığını ve Instagram, X (Twitter), TikTok, YouTube ve Facebook'a girmekte zorlandığını belirtmişti. Bu kapsamda 24 Ekim sosyal medyaya erişim sorununa ilişkin son durum merak edilip araştırılıyor.

X (Twitter), Instagram, YouTube, Telegram, TikTok ve Facebook neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? 24 Ekim sosyal medya erişim sorununa ilişkin son durum: Ankara'daki terör saldırısı sonrası sosyal medyaya erişim sorunu

Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) yerleşkesine yönelik dün terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda 5 kişi şehit olurken, 22 kişi de yaralandı. Hain terör saldırısı sonrası bazı sosyal medya kullanıcıları internetin yavaşladığını ve Instagram, X (Twitter), TikTok, YouTube ve Facebook'a girmekte zorlandığını belirtmişti. 24 Ekim sosyal medya erişim sorununa ilişkin son durum ise vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, X (Twitter), Instagram, YouTube, Telegram, TikTok ve Facebook neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

X (TWİTTER), INSTAGRAM, YOUTUBE, TELEGRAM, TİKTOK VE FACEBOOK NEDEN AÇILMIYOR, NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sosyal medya kullanıcıları, hain terör saldırısının ardından internetin yavaşladığını ve Instagram, X (Twitter), TikTok, YouTube ve Facebook'a girmekte güçlük yaşandığını belirtmişti.

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24 EKİM SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM SORUNUNA İLİŞKİN SON DURUM

Downdetector'ün son kullanıcı raporlarına ve sosyal medya kullanıcılarının yorumlarına göre, Instagram, Telegram, TikTok ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına erişim sağlanabildiği söyleniyor.

YOUTUBE VE X (TWITTER)...

Sabahın erken saatlerinde bazı sosyal medya kullanıcıları, YouTube ve X'e (Twitter) erişim sorununun devam ettiğini belirtiyordu. Ancak yine bazı sosyal medya kullanıcıları bu platformlara da artık erişim sağlanabildiği söyleniyor. Erişim sağlamakta hâlâ güçlük çeken kullanıcıların ise kısa bir süre içerisinde bu platformlara da erişim sağlayabilmesi bekleniyor.

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