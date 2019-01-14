Xbox One neden kırılamıyor?

Korsan oyunculuğun, sektöre büyük zararlar verdiğini inkar edemeyiz. Özellikle de konsollar yaygınlaşmadan önce, korsan oyun oranı yüzde 80’lere ulaşmıştı. Neyse ki yeni nesil konsollar ile bu oran hayli geriledi.

Hala PC tarafında korsan oyun kullanımının üst düzeylerde olduğu biliniyor. Bunun için Denuvo ve benzeri koruma sistemleri çıkarılmış olsa da henüz önemli bir başarı elde edilmiş değil. PC’de kırılmadan, 1 ayı çıkartabilen oyun sayısı, eldeki parmak sayısını geçemiyor.

Konsol tarafında ise işler biraz daha farklı. Hackerların oyunu kırmaktan ziyade cihazı kırmaları gerekiyor. Bu da hayli zaman alan bir uğraş. Örneğin 2013 yılında çıkan PS4, tam anlamıyla 2017’de kırılabilmişti. PS4 ile eş zamanlı çıkan Xbox One ise hala korsana karşı direnmeye devam ediyor. 2017’de çıkan Switch ise çıkışının üzerinden 1 yıl bile geçmeden korsana yenik düşmüştü.

Xbox One kırıldı mı?

Genel olarak PS4 ve Switch’in kırılmış olması akıllara aynı soruyu getiriyor. Xbox One kırıldı mı? Hatırlanacağı üzere bir önceki nesilde Xbox 360 çıkışından 1 yıl sonra kırılmış ve korsan oyun oynatmaya başlamıştı. Hal böyle olunca Xbox One’ın da kısa süre içerisinde hackleneceği iddiaları ortaya atılmıştı.