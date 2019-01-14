Xbox One neden kırılamıyor?

Korsan oyunculuğun, sektöre büyük zararlar verdiğini inkar edemeyiz. Özellikle de konsollar yaygınlaşmadan önce, korsan oyun oranı yüzde 80’lere ulaşmıştı. Neyse ki yeni nesil konsollar ile bu oran hayli geriledi.
Hala PC tarafında korsan oyun kullanımının üst düzeylerde olduğu biliniyor. Bunun için Denuvo ve benzeri koruma sistemleri çıkarılmış olsa da henüz önemli bir başarı elde edilmiş değil. PC’de kırılmadan, 1 ayı çıkartabilen oyun sayısı, eldeki parmak sayısını geçemiyor.
Konsol tarafında ise işler biraz daha farklı. Hackerların oyunu kırmaktan ziyade cihazı kırmaları gerekiyor. Bu da hayli zaman alan bir uğraş. Örneğin 2013 yılında çıkan PS4, tam anlamıyla 2017’de kırılabilmişti. PS4 ile eş zamanlı çıkan Xbox One ise hala korsana karşı direnmeye devam ediyor. 2017’de çıkan Switch ise çıkışının üzerinden 1 yıl bile geçmeden korsana yenik düşmüştü.
Xbox One kırıldı mı?
Genel olarak PS4 ve Switch’in kırılmış olması akıllara aynı soruyu getiriyor. Xbox One kırıldı mı? Hatırlanacağı üzere bir önceki nesilde Xbox 360 çıkışından 1 yıl sonra kırılmış ve korsan oyun oynatmaya başlamıştı. Hal böyle olunca Xbox One’ın da kısa süre içerisinde hackleneceği iddiaları ortaya atılmıştı.
Hatta satış rakamlarında Xbox One’ın geri kalması, Microsoft’un bile bile bu cihazda açık vereceği ve kırdırılmasını sağlayarak satışlarını arttıracağı iddia edilmişti.
Nitekim tüm bu iddialar asılsız çıktı. Şu anda satışta olan PS3, Xbox 360, PS4, Wii U, Switch ve PS4 korsana yenik düşmüşken, Xbox One hala direnmeye devam ediyor.
Peki ama neden? Neden Xbox One hala kırılamıyor? Hackerlar bu konsol üzerinde mesai mi harcamıyor, yoksa Microsoft’un muazzam bir koruma sistemi mi var?
Microsoft böyle istiyor
Öncelikle şunu belirtelim. Xbox One kırıldı mı sorusunun cevabı net bir şekilde hayır. Peki PS4 bile kırılmışken, Xbox One neden hala kırılamadı?
Bunun iki nedeni olabilir. Birincisi hali hazırda X1’a çıkan oyunları PC’ye de çıkıyor olması. Dolayısıyla bu oyunlar PC’de de korsan olarak oynanabildiği için, X1’e ekstra mesai harcamaya gerek duyulmuyor olabilir.
İkincisi ise Microsoft’un cihazın kırılmasını istememesi. Malum, geçmişte bazı oyun geliştiricileri, bilgisayar korsanlarına para vererek onları bastırmayı başarmıştı. Aynı şey Xbox One için de yapılıyor olabilir.
Sonuçta Xbox One, Xbox Game Pass’e dayalı bir konsol. Bu konsolun kırılması demek, Microsoft’un on binlerde Game Pass üyesini kaybetmesi anlamına geliyor. Dolayısıyla, bu konsolun kırılması, oyun geliştiricilerinden ziyade Microsoft’a zarar verecektir.
Belki konsol satışları bir nebze artabilir. Fakat bu bile Microsoft’un zararını telafi etme konusunda yetersiz kalacaktır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum