Xbox One oyunlarının Türkiye fiyatları zamlandı

Sebebiyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmayan zamlardan sonra özellikle yeni çıkan oyunların fiyatları uçuk seviyelere gelmiş durumda. Örneğin The Division 2'nin standart sürümü şu anda 602 TL. Oyunun gold sürümü ise tam 837 TL'den satılıyor.

145 TL'den ön siparişe açılan Control de zamlardan nasibini aldı. Oyunun fiyatı 395 TL'ye çıktı. Mortal Kombat 11'in ön sipariş fiyatı ise 352 TL. Ayrıca Battlefield V, 380 TL'den alıcı bulurken Red Dead Redemption 2 de 566 TL oldu.

Xbox Game Pass'in fiyatı ise değişmemiş. Servisin ücreti halen aylık 59 TL olarak görünüyor ancak bu durum her an değişebilir. Esas korkumuz ise bu zamların geçtiğimiz yıl kurlar dolayısıyla yapılan zamlar gibi olumsuz bir sürecin ayak sesleri olması.



