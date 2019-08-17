Xbox Project Scarlett nasıl olacak?

E3 2019 etkinliğinde adından bahsedilen yeni nesil konsol Xbox Project Scarlett hakkında bugün yeni açıklamalar geldi.Xbox’ın patronu olarak tabir edebileceğimiz Phil Spencer, yeni nesil konsolları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Phil Spencer; “Yeni nesilde odaklanmak istediğimiz alanın kare hızı ve oyunların oynanabilirliği olduğunu düşünüyorum. Amacımız oyunların inanılmaz hızlı yüklenmesini sağlamak, oyunun mümkün olan en yüksek kare hızında çalışmasını sağlamak. İnsanlar saniyede 60 kare oyuna bayılıyorlar, bu yüzden 4K 60 FPS‘de oyunların oynanması bizim hedefimiz.” ifadelerini kullandı.

Phil Spencer’ın bu açıklamasından yeni nesilin 4K 60 FPS’i vereceğini çıkarabiliriz. Ancak mevcuttaki RTX serileri bile bu performansı tam anlamıyla veremiyor. Konsollarda 4K 60 FPS vermek grafiklerden ödün vermek anlamına gelebilir. Bunun en mantıklısı bana göre; 2K çözünürlükte 60 FPS’te grafikten ödün vermeden oyun geliştirmek.

Phil Spencer ayrıca oyunlardaki yükleme sürelerinin de minimuma çekileceğini belirtiyor. Bu da SSD sayesinde gerçekleşecek. Bakalım yeni nesil oyun konsolları savaşında kazanan kim olacak?

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