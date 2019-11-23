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Xiaomi, 18 dolarlık yeni akıllı bileklik modelini duyurdu

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Sunduğu uygun fiyatlı ve kullanışlı ürünler ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, bu politikasını sürdürmekte hayli kararlı görünüyor.

Xiaomi, 18 dolarlık yeni akıllı bileklik modelini duyurdu

Şimdiye kadar reklam harcamaları yerine ürünlerin kar marjını düşürerek kullanıcılara ulaşmaya çalışan Çinli şirket, bu stratejisinde hayli başarılı oldu.

Kısa süre içerisinde Avrupa pazarında da önemli bir müşteri kitlesine erişen Çinli üretici, Asya’da ise emin adımlarla zirveye doğru ilerliyor.

Xiaomi’nin Asya’da en güçlü olduğu bölge ise şüphesiz Hindistan. Çin ile birlikte dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri olan Hindistan’da en çok telefon sevkiyatı gerçekleştiren isim olan Xiaomi, giyilebilir teknolojiler tarafında da hayli iddialı.

Çinli üretici geçtiğimiz gün Hindistan’da Mi Band 3i modelini satışa sundu. Pek çok özelliği ile Mi Band 3’ü andıran model fiyatıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Xiaomi Mi Band 3i’yi Hindistan’da 18 dolardan satacağını belirtti. Bu bilekliğin Avrupa’ya gelip gelmeyeceği ise henüz netleşmiş değil.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi BİLEKLİK

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