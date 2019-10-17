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Xiaomi Redmi Note 8 Pro fazlasıyla ilgi çekti

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TEKNOLOJİ  | 17.10.2019 09:05 | Son Güncelleme

Redmi Note 8 Pro fazlasıyla dikkat çekti. Ürün, hem özellikleri hem de fiyat etiketleriyle rakiplerini rahatlıkla geride bırakacak gibi.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro fazlasıyla ilgi çekti

6.53 inç değerde ekranı bulunan telefon, hızlı şarj destekli 4500mAh pille geliyor. En dikkat çeken özelliği ise, arka tarafında bir tanesi 64MP olmak üzere toplamda 4 kameraya sahip olması ve pek çok farklı çekim seçeneği sunması.

Ürünün tasarımı gerçekten çok güzel. Redmi Note 8 Pro, elinize aldığınızda adeta bir mücevher gibi parlıyor. Tabii arka kısmın özellikle ışıklı ortamlarda parmak izlerini fazlasıyla belli ettiğini de söyleyelim.

Ürünün ön tarafında fiziksel tuş yok ve çerçeveler çok ince. %91.4’lük ekran çerçeve oranından söz ediliyor. Üst kısımdaki damla çentik tasarım da çok hoş. Tekrar arka kısma gelirse, toplamda 4 kamera var ki özellikle 64MP değerdeki kamera çok önemli.

Mediatek Helio G90T çipsetine sahip olan telefonda 6GB RAM ve 128GB depolama faktörleri mevcut. Android 9 işletim sistemine sahip ve arayüzü gayet kolay. Pek çok oyun ve uygulamayı rahatlıkla çalıştırabilirsiniz.

Tekrar kamera tarafına bakacak olursak, 64MP kamerayla yüksek detaylı fotoğraflar çekebilir, isterseniz 2cm’den makro çekimler yapabilir, isterseniz 120 derecelik geniş açılı fotoğraflar yakalayabilir, isterseniz de portreler çekebilirsiniz.
Telefonda 4500mAh pil var ve 18w hızlı şarj destekliyor. Ayrıca hızlı şarj adaptörünün de kutudan çıktığını belirtelim.
Fiyatı 6GB + 64GB için 2,499TL, 6GB + 128GB için 2,699TL

Ön inceleme videosunu izlemek için buraya tıklayınız

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