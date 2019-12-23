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Xiaomi; sıfır reklam, uygun fiyatlar

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

2019’a damga vuran akıllı telefon üreticisi kimdi? Açık konuşmak gerekirse global ölçekte baktığımızda bu kategoriye pek çok aday çıkartabiliriz. Fakat söz konusu Türkiye olduğunda Xiaomi’nin yıldızının parladığını söylemek yanlış olmayacaktır.

Xiaomi; sıfır reklam, uygun fiyatlar

Bilindiği üzere Çinli üretici bir süre önce ülkemizde kurumsal olarak hizmet vermeye başlamıştı. Çeşitli noktalarda açılan Mi Store’lar sayesinde pek çok Xiaomi ürünü tüketicilerle buluştu.

Peki Xiaomi nasıl oldu da hiç reklam yapmadan bu kadar popüler bir marka haline geldi? Zira daha 1 – 2 sene öncesine kadar pek çok kişinin bu telefon markasında bile haberi yoktu. Hatta çoğu kişi Xiaomi’nin nasıl okunduğundan bile bir haberdi.
Türkiye pazarına fırtına gibi giren Çinli üretici, uygun fiyatları sayesinde kısa sürede popüler oldu. Üst seviye özellikleri hayli düşük fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunan Xiaomi, hiç reklam yapmamasına karşın geniş kitlelere ulaşmayı başardı.
Hali hazırda ülkemizde en popüler üreticilerden biri haline geldi. Genel anlamda Xiaomi’nin Türkiye’de parlak bir geleceği olduğunu söyleyebiliriz. Muhtemelen bu başarı önümüzdeki yıllarda da devam edecektir.

Elbette bu yazıda Oppo’ya da ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Xiaomi’nin hemen ardından Türkiye pazarına giren Oppo da kısa sürede ismini duyurmayı başardı.

Xiaomi’nin aksine ses getiren reklamlara imza atan Oppo son olarak ünlü şarkıcı Sıla ile reklam çalışmalarında bulunmuştu.
Sonuç olarak 2019 ülkemizde Çinli üreticilerin yılı oldu diyebiliriz. Apple ve Samsung gibi isimlerin kan kaybettiği Türkiye pazarında Çinli üreticiler hatırı sayılır bir kitleye ulaşmayı başardılar.

Çinli akıllı telefon üreticilerinin bu başarısı önümüzdeki dönemde farklı isimlerin de ülkemizde kurumsal olarak faaliyet göstermesine zemin hazırlamış durumda. Büyük ihtimalle 2020 yılında OnePlus, ZTE, Realme gibi markaları da ülkemizde görebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
xiaomi akıllı telefon reklam

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