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  4. Ya Çok Seversen'in setinde kriz çıktığı iddia edildi! Kerem Bürsin'den yanıt geldi

Ya Çok Seversen'in setinde kriz çıktığı iddia edildi! Kerem Bürsin'den yanıt geldi

24.07.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların sevilen dizisi Ya Çok Seversen'in setinde kriz çıktığı iddia edildi. İddialara göre dizinin başrol oyuncuları Krem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan ile yönetmen Ali Bilgin arasında kriz yaşandı. Adı kriz iddialarına karışan Kerem Bürsin'den çok geçmeden yanıt geldi.

Sezonun yeni dizilerinden Ya Çok Seversen Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Hem oyuncu kadrosu hem de konusu ile dikkat çeken dizinin setinde bir kriz yaşandığı iddia edildi. İddiaya göre dizinin yönetmeni Ali Bilgin başrol oyuncularına sinirlenip seti terk etti. Kerem Bürsin sosyal medyada dolaşan iddiayı yalanladı.

ÜNLÜ OYUNCU İDDİAYA YANIT VERDİ

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Ya Çok Seversen'in başrollerini ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin paylaşıyor.

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Sosyal medyada yer alan bir iddiaya göre Ali Bilgin sete sık sık fanların gelmesi ve diğer aksaklıklardan dolayı yaşanan gecikmelerden rahatsız oldu. Diğer bir iddia ise Hafsanur Sancaktutan‘ın kostümüyle ilgili de kriz yaşanınca Ali Bilgin sinirlenip seti terk etti.

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Bu haberin paylaşımının altına yorum yaparak iddiaları yalanlayan Kerem Bürsin, "Benim de şimdi haberim oldu! Nasıl ya? Hangi dizi bu? Hangi Kerem?" ifadelerine yer verdi.

kerem bürsin tweet

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