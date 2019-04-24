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Yaban keçisinin dağcıya tepkisi

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 24.04.2019 10:25 | Son Güncelleme

Erzurum'un İspir İlçesi'nin Yedigöl köyünde yaşayan 38 yaşındaki dağcı Bülent Erkan, Kaçkar sıradağlarında tek başına gezerken karşısına çıkan çengel boynuzlu bir keçinin ilginç tepkisi ile karşılaştı.

Erzurum'da karşısına çıkan yaban keçisinin tepkisini gören vatandaş o anlar kayda aldı. Bülent Erkan yaşadığı bu olayı hayatı boyu unutamayacağını söyleyerek, "Otların üzerine uzanan bir keçi ile karşılaştım. Yağmur yağıyordu. Beni gören keçiyle bir süre bakıştık. Keçi daha sonra ayağa kalkıp önündeki kayaya ayağı ile peş peşe vurarak adeta 'buralar benim terk et' der gibiydi. Bende orayı terk etti" dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Yaban keçi

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