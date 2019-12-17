Yabancı gençler Türk kültürünü öğrenmek için çiftlikte gönüllü çalışıyor

BİLECİK (AA) - TAYYİB HOŞBAŞ - Yerel yaşam biçimlerini deneyimlemek üzere farklı ülkelerden Bilecik'e gelen gençler, çiftlikte doğayla iç içe köy hayatı yaşıyor.

Sosyal ağ üzerinden iletişime geçerek, Gölpazarı ilçesinde permakültür (sürdürülebilir tarım) çiftliği kuran 41 yaşındaki Selçuk Şahin'in çiftliğine gelen gençler hem Türk kültürünü yaşayarak öğreniyor hem de hayvan bakımı ve çiftçilik konularında bilgiler ediniyor.

Zeytinliboğaz Vadisi'ndeki çiftlikte sabahın ilk ışıklarıyla uyanan yabancı gençler, besledikleri tavukların yumurtaları ile kahvaltı ederek güne başlıyor. Yöre halkı ile içi içe olan gençler, zeytin, soğan ve sarımsak gibi bitkilerin dikim ve hasadını da öğreniyor.

Selçuk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıl bankacılık ve ilaç sektöründe faaliyet gösterip bundan 5 sene önce Gölpazarı'nda çiftlik kurduğunu söyledi.

Dünyanın dört bir yanından gençlerin "gönüllü" olarak çiftliğe geldiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Buraya gelen gençler normal çiftlik pratikleri yanında çok farklı yaşam deneyimleri elde edip ülkelerine dönüyor. Çiftlikte takım olma, empati, beraber başarma, motivasyon konusunda gelişme kaydediyor, aynı zamanda sıcakkanlılığı, dostluğu, ağabey-kardeşliği, anne-baba ilişkilerini, köydeki insanların birbiri ile ilişkilerini gözlemliyorlar. Gölpazarı'nda yaşayanlar yabancılara çok ilgililer, dostça davranırlar. Her gelen yabancı 'Siz sıcak kalplisiniz' diyor. Burada tanışıyorlar, kaynaşıyorlar. Bizimle ve yerel halkla iş yapma çabası içinde oluyorlar. Onlar sayesinde burada bir işi kısa sürede tanımlama ve farklı bireylerle hızlı oryantasyon sağlama yönümüzü geliştirdik, bu bizim özelliğimiz oldu."