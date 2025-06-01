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Yabancı YouTuber skandalı! Türk kadınlara küstah sözler... Gözaltına alındı, hesaplarını kapattı

Türkiye’de tatil yapan Hint YouTuber, Türk kadınlara Hintçe hakaret edip taciz içerikli ifadeler kullandı. Sosyal medyada ifşa edilen şahıs, gözaltına alındı.

Yabancı YouTuber skandalı! Türk kadınlara küstah sözler... Gözaltına alındı, hesaplarını kapattı
Çiğdem Sevinç

Türkiye’yi ziyaret eden ve kendisini “Malik Swashbuckler” olarak tanıtan Hint YouTuber Malik SD Khan’ın, İstanbul’da kaydettiği ve YouTube kanalında yayınladığı videolarda Türk kadınlara Hintçe ağır hakaretlerde bulunduğu ortaya çıktı. Olay, sosyal medyada büyük tepki topladı.

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SÖYLEDİKLERİ İFŞA OLDU

Kendisine ait kanalda “Türkiye’de bir Hint” başlığıyla videolar paylaşan Malik SD Khan’ın, Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı’nda dolaşırken esnafa yönelik saygısız tavırlar sergilediği ve özellikle Türk kadınlara hakaret ve cinsel içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Hintçe konuştuğu için kimsenin söylediklerini anlamayacağını düşünen Khan’ın paylaşımları, Hintçe bilen Türk sosyal medya kullanıcıları tarafından ifşa edildi.

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SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Sosyal medya kullanıcılarının tepkilerinin ardından Khan, YouTube ve Instagram hesaplarını kapattı. Ancak bazı videolar farklı hesaplar üzerinden hâlâ paylaşılmaya devam ediyor. Gündemi sarsan görüntülerde Khan’ın bir Türk kadın rehber yanındayken Hintçe olarak “Sizce bu kadına gece tecavüz etmeli miyim?” şeklinde çirkin bir ifade kullandığı da belirlendi.

Olayın ardından Malik SD Khan İstanbul'da gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
youtube hint
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