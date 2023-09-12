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YABANİ 1. BÖLÜM tek parça izle! FOX TV Yabani dizisi ilk ve yeni bölümde neler olacak? İşte konusu ve oyuncuları

12.09.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabani dizisi birinci ve yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranını sorguluyorlar. Ekranların yeni dizisi Yabani'nin başrollerinde Halit Özgür Sarı, Simay Barlas ve Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda M. Çağatay Tosun otururken senaristliği ise Hilal Yıldız kaleme alıyor. Peki, Peki, Yabani ilk bölümde neler olacak? Yabani konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yabani ilk bölümünün yayınlanmasına az bir süre kaldı. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Yabani, ilk bölüm fragmanıyla izleyicilerin dikkatini çekti. Yabani dizisi oyuncuları arasında yer alan Halit Özgür Sarı Yaman karakteri, Simay Barlas ise Rüya karakteri ile seyircilerin karşısına çıkacak. İşte Yabani birinci bölüm konusu...

YABANİ KONUSU

Kendini bildi bileli sokaklarda hayatta kalma mücadelesi vermiş olan Yaman, çocukken yollarının kesiştiği Cesur, Asi ve Umut’la kendine bir aile kurmuştur. Neden ve nasıl sokağa düştüklerinden bihaber olan bu dört genç, çocukluk travmalarını geride bırakıp birbirlerine tutunmayı seçmişlerdir. Yaşadıkları zor hayat koşullarına rağmen mutludurlar.

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Tek dertleri Umut’un tedavisidir. Umut’un yürüyebilmesi için “Mucize Doktor” diye reklamı yapılan yabancı bir doktora umut bağlamışlardır. Ancak bu doktor yılda bir kez Türkiye’ye gelmekte ve sadece o gün sınırlı sayıda hasta görmektedir. Ve muayene ücreti bu çocukların hayatlarında bir arada görmedikleri bir meblağdır. Yaman kağıt toplamaya çıktığı rutin bir günün sonunda Rüya ve Alaz’la karşılaşır ve kendini tuhaf bir yolculuğun içinde bulur. Bu iki şımarık gence yardım etmek üzere girdiği bu küçük maceranın onu kayıp çocukluğuna kadar götüreceğinden habersizdir henüz…

YABANİ OYUNCULARI

Yabani dizisi oyuncuları arasında Halit Özgür Sarı, Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Bertan Asllani, Şebnem Hassanisoughi Bilgiç, Osman Alkaş, Ayşegül Ünsal, Sezer Arıçay, Birgül Ulusoy, Rojbin Erden, Seray Özkan, Selim Can Yalçın, Ramiz Mullamusa, Güray Görkem, Bartu Dilmen, Aleyna Al, Aşkın Şenol yer alıyor.

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Halit Özgür Sarı- Yaman
Simay Barlas - Rüya
Yurdaer Okur - Serhan Soysalan
Bertan Asllani - Alaz Soysalan
Şebnem - Şebnem Hassanisoughi Bilgiç

YABANİ 1. BÖLÜMÜ İZLE!

Yabani dizisinin ilk bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

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