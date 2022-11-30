Yabani eş anlamlısı nedir? Yabaninin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, farklı kökenlerden gelen pek çok kelimeyi içinde barındıran bir dildir. Özellikle Arapça ve Farsça kökenli kelimelere sıkça rastlamak mümkündür. Yabani kelimesi kökeni Farsça olduğu düşünülen bir kelimedir. Yabani kelimesi eski dönemlerden beri dilimizde kullanılan kelimelerden birisidir. Tüm canlı varlıklar yani insan, hayvan ve bitkiler için yabani ifadesi kullanılabilir. Her canlı için farklı bir tanıma sahip olan yabani kelimesi insanlar için genellikle mecaz anlamda kullanılan bir kelimedir. Yabaninin anlamları şu şekildedir:

Evcil olmayan, doğada yaşayan hayvan

Doğada kendiliğinden yetişen bitki

Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat

Yabani kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe oldukça zengin bir dildir. Neredeyse her kelimenin anlamdaşı bulunur. Kelime dağarcığını genişletmek için en etkili yollardan biri eş anlamlı kelimeleri öğrenmek ve günlük konuşma diline bu kelimeleri eklemek olacaktır. Yabaninin eş anlamlısı kelimeler de günlük yaşamda alternatif olarak kullanılabilir.

Yabani hayvan teriminden aşina olunan bu sözcük günlük yaşamda kullanılmakta olan kelimeler arasında yer alır. Yabani kelimesi yerine eş anlamlı kelimeleri kullanılabilir. Yabani kelimesinin eş anlamı olan sözcük birden fazladır. Bu kelimeler cümlede anlam akışına göre seçilerek kullanılabilir. Yabani eş anlamlısı olan kelimeler:

Tor

Vahşi

Yamyam

Yabanıl

Yabaninin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımlarını tam olarak anlamak için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Eş anlamlı kelimeler kullanılırken kelimenin anlamı cümlenin akışına uygun olacak biçimde seçilmelidir. Birden fazla anlama gelen kelimelerin eş anlamlıları da farklı yerlerde kullanıma uygun olabilir. Yabani kelimesinin eş anlamlılarıyla kurulabilecek cümleler: