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Yabani eş anlamlısı nedir? Yabaninin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

28.11.2022 02:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eş anlamlı kelimeler birbirleri yerine kullanılabilen sözcüklerdir. Özellikle hayvanlar alemi ile alakalı konularda sıklıkla rastlanılan bir kelime olan yabani kelimesinin de eş anlamlısı kelimeleri vardır. Hayvanlarda evcil olmayan, tehlikeli olan anlamına gelen yabani kelimesi insanlar için de kullanılır. Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kişiler için de yabani sözcüğü kullanılır. Peki yabani eş anlamlısı nedir?

Yabani eş anlamlısı nedir? Yabaninin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe, farklı kökenlerden gelen pek çok kelimeyi içinde barındıran bir dildir. Özellikle Arapça ve Farsça kökenli kelimelere sıkça rastlamak mümkündür. Yabani kelimesi kökeni Farsça olduğu düşünülen bir kelimedir. Yabani kelimesi eski dönemlerden beri dilimizde kullanılan kelimelerden birisidir. Tüm canlı varlıklar yani insan, hayvan ve bitkiler için yabani ifadesi kullanılabilir. Her canlı için farklı bir tanıma sahip olan yabani kelimesi insanlar için genellikle mecaz anlamda kullanılan bir kelimedir. Yabaninin anlamları şu şekildedir:

  • Evcil olmayan, doğada yaşayan hayvan
  • Doğada kendiliğinden yetişen bitki
  • Görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat
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Yabani kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Türkçe oldukça zengin bir dildir. Neredeyse her kelimenin anlamdaşı bulunur. Kelime dağarcığını genişletmek için en etkili yollardan biri eş anlamlı kelimeleri öğrenmek ve günlük konuşma diline bu kelimeleri eklemek olacaktır. Yabaninin eş anlamlısı kelimeler de günlük yaşamda alternatif olarak kullanılabilir.

Yabani hayvan teriminden aşina olunan bu sözcük günlük yaşamda kullanılmakta olan kelimeler arasında yer alır. Yabani kelimesi yerine eş anlamlı kelimeleri kullanılabilir. Yabani kelimesinin eş anlamı olan sözcük birden fazladır. Bu kelimeler cümlede anlam akışına göre seçilerek kullanılabilir. Yabani eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Tor
  • Vahşi
  • Yamyam
  • Yabanıl
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Yabaninin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Eş anlamlı kelimelerin kullanımlarını tam olarak anlamak için örnek cümlelerden yararlanılabilir. Eş anlamlı kelimeler kullanılırken kelimenin anlamı cümlenin akışına uygun olacak biçimde seçilmelidir. Birden fazla anlama gelen kelimelerin eş anlamlıları da farklı yerlerde kullanıma uygun olabilir. Yabani kelimesinin eş anlamlılarıyla kurulabilecek cümleler:

  • Onun yabanıl tavırları herkesi bir bir usandırmıştı.
  • Bize tor biri olarak tarif ettiği kişi aslında çok yumuşak gönüllüydü.
  • Vahşi doğayı koruma derneği yeni bir kampanya başlattı.
  • Vahşi hayvanlar kendi ortamlarında kimseye zarar vermeden varlıklarını sürdürüyordu.
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