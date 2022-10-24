Mesele eş anlamlısı nedir? Mesele kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olan mesele kelimesi, Arapçada "soru, problem" anlamına gelen "mesʾele" kelimesinden ödünçlenerek dilimize geçmiştir. Çok uzun yıllardan beri dilimizde olan mesele kelimesi Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre mesele kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Sorun

Güç iş

(Eskimiş, matematik) Problem

Mesele kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

Fanzinler ara ara aynı meseleyi öne sürüp duruyor ama asla bunlara bir çözüm önermiyordu.

İngilizce öğrenmek onun için hep bir mesele olmuştu.

Bu okulda birçok mesele vardı ama en mühimi öğretmen meselesiydi.

Kiracı meselesi onu o kadar zorluyordu ki ne yapacağını şaşırmıştı.

Mesele kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelimenin birkaç eş anlamlı karşılığı olabilir. Cümle içinde hangi anlamında kullanıldıysa o anlama göre bir kelime seçilmelidir. Birden fazla anlamı olan ya da birden fazla eş anlamı olan kelimelerde doğru eş anlamlı kelimeyi kullanmamak cümlede anlatım bozukluğuna sebep olur. Bu nedenle doğru kelime kullanımı için mutlaka kelimenin ve cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Mesele kelimesinin eş anlamı olan kelimeler birden fazladır. Mesele eş anlamlısı olan kelimeler:

Sorun

Problem

Sıkıntı

İş

Maslahat

Meselenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Meselenin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler:

Lütfen yok yere problem çıkarıp durma!

Bu konuyu mesele yapmana inanamıyorum.

Burada seni ilgilendiren bir mesele yok!

Beni dinlemen gerekiyor çünkü anlatacaklarım ölüm kalım meselesi.

Kovulma muhabbeti olduğu için çok büyük sıkıntı yaşıyor.

Edebiyatın en büyük sorunu artık iyi yazarların yetişmemesi.

Ufak tefek sıkıntılar dışında evde yapılması gerekenlerin bir çoğu bitmişti.

Onlar bana bakıp gülüşmeye başladıktan sonra işi anlamıştım.

Kitap ve kaynak maslahatları çözülmediği takdirde bu okuldan bir şey olmaz.



