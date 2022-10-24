EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Mesele eş anlamlısı nedir? Mesele kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mesele eş anlamlısı nedir? Mesele kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çözüme kavuşturulması ya da bir sonuca bağlanması gereken durum veya soruna mesele denir. Mesele kelimesi, Türkçeyle Arapçanın etkileşimi sonucunda geçmiş bir kelimedir. Türkçeleşerek dilimize yerleşen mesele kelimesi uzun zamandır dilimizde aktif olarak kullanılan bir kelimedir. Mesele kelimesiyle farklı yazılan ancak anlam olarak benzer ifadeleri karşılayan kelime de bulunur. Mesele kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Mesele eş anlamlısı nedir? Mesele kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olan mesele kelimesi, Arapçada "soru, problem" anlamına gelen "mesʾele" kelimesinden ödünçlenerek dilimize geçmiştir. Çok uzun yıllardan beri dilimizde olan mesele kelimesi Türkçede de benzer bir anlamda kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre mesele kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Sorun
  • Güç iş
  • (Eskimiş, matematik) Problem

Mesele kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Fanzinler ara ara aynı meseleyi öne sürüp duruyor ama asla bunlara bir çözüm önermiyordu.
  • İngilizce öğrenmek onun için hep bir mesele olmuştu.
  • Bu okulda birçok mesele vardı ama en mühimi öğretmen meselesiydi.
  • Kiracı meselesi onu o kadar zorluyordu ki ne yapacağını şaşırmıştı.
Mesuliyet eş anlamlısı nedir? Mesuliyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerMesuliyet eş anlamlısı nedir? Mesuliyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mesele kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelimenin birkaç eş anlamlı karşılığı olabilir. Cümle içinde hangi anlamında kullanıldıysa o anlama göre bir kelime seçilmelidir. Birden fazla anlamı olan ya da birden fazla eş anlamı olan kelimelerde doğru eş anlamlı kelimeyi kullanmamak cümlede anlatım bozukluğuna sebep olur. Bu nedenle doğru kelime kullanımı için mutlaka kelimenin ve cümlenin anlamını kontrol etmek gerekir. Mesele kelimesinin eş anlamı olan kelimeler birden fazladır. Mesele eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Sorun
  • Problem
  • Sıkıntı
  • İş
  • Maslahat
Ödül eş anlamlısı nedir? Ödül kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerÖdül eş anlamlısı nedir? Ödül kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Meselenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Meselenin eş anlamlısı olan kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler:

  • Lütfen yok yere problem çıkarıp durma!
  • Bu konuyu mesele yapmana inanamıyorum.
  • Burada seni ilgilendiren bir mesele yok!
  • Beni dinlemen gerekiyor çünkü anlatacaklarım ölüm kalım meselesi.
  • Kovulma muhabbeti olduğu için çok büyük sıkıntı yaşıyor.
  • Edebiyatın en büyük sorunu artık iyi yazarların yetişmemesi.
  • Ufak tefek sıkıntılar dışında evde yapılması gerekenlerin bir çoğu bitmişti.
  • Onlar bana bakıp gülüşmeye başladıktan sonra işi anlamıştım.
  • Kitap ve kaynak maslahatları çözülmediği takdirde bu okuldan bir şey olmaz.
İz eş anlamlısı nedir? İz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerİz eş anlamlısı nedir? İz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?KPSS 2022 branş bazında sıralama nasıl öğrenilir?
Merakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandıMerakla bekleniyordu! Sınav sonuçları açıklandı
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Rüzgâr eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir?

Rüya eş anlamlısı nedir?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Kocasının zorladığını gözyaşlarıyla anlatmıştı! Yeni hamle geldi

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

Her defasında aynı ağrı mı? Sebebi tehlikeli olabilir...

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

İnsan kanında bulundu: Organlara zarar veriyor

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

En iyi kurabiyeleri pişirmenin sırları

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Bu küçük hileleri mutlaka öğrenmelisiniz! Gözünüze çok güzel görünücek...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.