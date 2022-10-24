Renkli eş anlamlısı nedir? Renkli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Renkli kelimesi Farsça bir kökten gelir. Farsçada "boya, renk, göz boyama, hile, al" gibi anlamlarına gelen "rang" kökünden alıntılanmış ve türetilmiştir. Renk köküne eklenen "+lI" ekiyle türetilmiş ve Türkçeleştirilmiştir. Renkli kelimesi Türkçede birden fazla türde ve birden fazla manada kullanılan bir kelimedir. Hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan renkli kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

Beyaz dışında başka rengi veya renkleri olan

(Mecaz) Neşeli, canlı, ilgi çekici

(Mecaz) Kendine özgü, ilginç, çarpıcı nitelikleri olan

(Sinema) Doğadaki renkleri olduğu gibi görüntüye aktarmayı gözeten film.

Renkli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük var mı?

Bir kelimenin hangi anlamda ve bağlamda cümle içinde kullanıldığını tespit edebilmek için kelimenin kullanıldığı cümlenin bağlamına bakılmalıdır. Bu sayede hangi eş anlamlı kelimenin o kelime yerine kullanılabileceği de doğru bir şekilde seçilir.

Renkli kelimesinin eş anlamı olan sözcük dilimizde yoktur.

Renklinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Renkli eş anlamlısı bir kelime olmadığı için renklinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümle kurmamız mümkün değildir. Renkli kelimesiyle ilgili örnek cümleler:

Tanıdığım en renkli kişilik sen olabilirsin.

Dün gece hayatımın en renkli gecesiydi.

Eskiden renkli televizyonlar yoktu ve tek bir kanal yayın yapardı.

O kendine has renkli özellikleri olan değişik biridir.

Havadaki turuncu renkli çizgiler çok güzel bir manzara oluşturuyordu.

Renkli hayallerle süslediği hayatı hepimizin sevinç kaynağıydı.

Renkli bir insandı, ne olursa olsun sevincinden ödün vermezdi.

Bu şehir güneş battıktan sonra renkli bir gece hayatıyla insanlara kucak açıyordu.



