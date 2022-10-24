Renkli eş anlamlısı nedir? Renkli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Renkli kelimesi Farsça bir kökten gelir. Farsçada "boya, renk, göz boyama, hile, al" gibi anlamlarına gelen "rang" kökünden alıntılanmış ve türetilmiştir. Renk köküne eklenen "+lI" ekiyle türetilmiş ve Türkçeleştirilmiştir. Renkli kelimesi Türkçede birden fazla türde ve birden fazla manada kullanılan bir kelimedir. Hem gerçek hem de mecaz anlamda kullanılan renkli kelimesinin anlamları Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:
Bir kelimenin hangi anlamda ve bağlamda cümle içinde kullanıldığını tespit edebilmek için kelimenin kullanıldığı cümlenin bağlamına bakılmalıdır. Bu sayede hangi eş anlamlı kelimenin o kelime yerine kullanılabileceği de doğru bir şekilde seçilir.
Renkli kelimesinin eş anlamı olan sözcük dilimizde yoktur.
Renkli eş anlamlısı bir kelime olmadığı için renklinin eş anlamlısı kelimelerle örnek cümle kurmamız mümkün değildir. Renkli kelimesiyle ilgili örnek cümleler: