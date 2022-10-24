Rahat eş anlamlısı nedir? Rahat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Rahat kelimesi Türkçede eski dönemlerde huzur, mutluluk gibi anlamlarda kullanıldığı görülür. Zaman içerisinde farklı anlamlar kazanan rahat, genel manada insandaki huzuru ya da bir işin kolaylık derecesini anlatan bir kelimedir. İsim ve sıfat türünde kullanımları vardır. Türk Dil Kurumuna göre rahat kelimesinin birden fazla manası bulunur. Rahat kelimesinin anlamları şu şekildedir:

İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama durumu, huzur.

Üzüntü, sıkıntı ve tedirginliği olmayan

Sıkıntı veya yorgunluk, tedirginlik vermeyen

Aldırmaz, gamsız

Kolay bir biçimde, kolaylıkla

"Hazır ol" durumunda bulunanlara, serbest duruma geçmeleri için verilen komut

Rahat kelimesinin cümle içinde kullanımlarına örnek vermek gerekirse:

Birçok badire atlatmıştı ama bunlara rağmen onun kadar rahat bir adam görmedim.

Sonunda hayatımın rahat bir dönemine geçmiştim.

Bir saate okula rahat varırız, acele etmene gerek yok.

Bu işi rahat halledebilirsin niye bu kadar geriliyorsun?

Rahat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Rahat kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Bu kelimeler cümle içinde rahat kelimesinin kullanımına göre rahat yerine geçebilir. Rahatın eş anlamlısı kelimeler:

Abat

Ak

Asude

Erinç

Erinçli

Fariğ

Geniş

Hafif

Huzurlu

İçi geniş

Keyif

Palas

Rahatlık

Sükûnet

Rahatça

Rahatlık

Rahatın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Rahat eş anlamlısı olan ve rahat kelimesinin kullanıldığı bazı örnek cümleler şu şekildedir:

O kadar rahat bir adamdır ki karşısında sinir krizi geçirsen tek kılı kıpırdamaz.

Sen hiç endişe etme ki bu durumdan rahatça çıkabilelim.

Onun bu rahatlığı boşanmamızın tek sebebidir!

Ak günler görürsün umarım.

Asude bir hayatın içinde yüzüyordu.

Maalesef erinç içinde değiliz, biraz sıkışacağız.

Hayatının bu döneminde erinçli değilse kendi aptallığıdır.

Besbelli geniş bir insandı ama bunu yansıtmıyordu.

Kendisini bugün hafif hissettiğinden pek sevinçliydi.

Burada huzurlu bir evde değilim bir an önce gitmem gerek.

Amma içi geniş bir adamdı, kimse onunla pek konuşmazdı bu yüzden.



