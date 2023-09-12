Yabani'nin Yaman'ı Halit Özgür Sarı kimdir, nereli ve kaç yaşında? Halit Özgür Sarı'nın oynadığı diziler

Yabani dizisinde Yaman karakterini canlandıracak olan ünlü oyuncu Halit Özgür Sarı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çağatay Tosun'un yönetmenliğini üstlendiği dizinin senaryosunu Hilal Yıldız kaleme aldı. Yaman çeşitli zorluklardan geçmiş genç bir adamdır. Bu nedenle sahip olduklarının kıymetini bilir. Sokakta bir sürü zorlukla karşılaşan Yaman gücünü ailesi yerine koyduğu arkadaşlarından alır. Yabani dizisinde Halit Özgür Sarı'ya Simay Barlas, Yurdaer Okur, Dolunay Soysert, Şebnem Hassanisoughi ve Bertan Asllani gibi oyuncular eşlik ediyor. İşte Halit Özgür Sarı'nın oynadığı diziler...

HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?

Halit Özgür Sarı 4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Halit Özgür Sarı liseden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nü bitirdi ve oyunculuk eğitimi almaya başladı.

YABANİ'NİN YAMAN'I HALİT ÖZGÜR SARI'NIN OYNADIĞI DİZİLER

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı. 2019 yılında Şampiyon adlı dizide Kerem Özer rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra 2021 yılında Kardeşlerim dizisinde “Kadir Eren” karakteriyle birlikte tanınırlığı arttı. Gizli Saklı dizisinde ise “Pamir Ulaş/Levent Güneş” karakterlerine hayat verdi.

