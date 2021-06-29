Yağ yakımını hızlandıracak mucize içecek! Yapımı sadece birkaç dakika sürüyor

Karın bölgesindeki yağlarından şikayetçi olanlar ve vücudunu zararlı maddelerden arındırmak isteyenlere özel yaz aylarının favorisi olacak bir içecek tarifi veriyoruz. Bu tarif ekonomik ve sağlıklı olmasının yanında oldukça pratik bir şekilde hazırlanabiliyor.

MALZEMELER

4 limon

Ufak bir parça zencefil

Bir dal nane

1 litre maden suyu

Yarım bardak su

Birkaç adet buz

1 tutam şeker

NASIL HAZIRLANIR?

Limonların suyunu sıkın. Şeker ve yarım su bardağı suyu bir tencereye alıp şeker eriyene kadar kaynatın. Zencefili rendeleyin ve hazırladığınız şekerli suya ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağı kapatın. Şurubu soğutun. Limon suyu, maden suyu ve buzu ekleyin. İçeceği nane ve limon dilimleri ile süsleyin.



