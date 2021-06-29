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  4. Yağ yakımını hızlandıracak mucize içecek! Yapımı sadece birkaç dakika sürüyor

Yağ yakımını hızlandıracak mucize içecek! Yapımı sadece birkaç dakika sürüyor

29.06.2021 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber fazla kilolarından şikayetçi olanlara katı diyetlere ve detoks sularına yöneldi. Sizler için gece yatmadan önce içebileceğiniz mucize bir detoks suyu tarifi hazırladık. Üstelik bu tarif hem yağ yakımını hızlandırıyor hem de vücutta toplanan ödemi azaltıyor.

Yağ yakımını hızlandıracak mucize içecek! Yapımı sadece birkaç dakika sürüyor

Karın bölgesindeki yağlarından şikayetçi olanlar ve vücudunu zararlı maddelerden arındırmak isteyenlere özel yaz aylarının favorisi olacak bir içecek tarifi veriyoruz. Bu tarif ekonomik ve sağlıklı olmasının yanında oldukça pratik bir şekilde hazırlanabiliyor.

MALZEMELER

  • 4 limon
  • Ufak bir parça zencefil
  • Bir dal nane
  • 1 litre maden suyu
  • Yarım bardak su
  • Birkaç adet buz
  • 1 tutam şeker

NASIL HAZIRLANIR?

Limonların suyunu sıkın. Şeker ve yarım su bardağı suyu bir tencereye alıp şeker eriyene kadar kaynatın. Zencefili rendeleyin ve hazırladığınız şekerli suya ekleyin. Kaynamaya başlayınca ocağı kapatın. Şurubu soğutun. Limon suyu, maden suyu ve buzu ekleyin. İçeceği nane ve limon dilimleri ile süsleyin.

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