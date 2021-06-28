Nefis buzlu çay tarifi yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak! İşte malzemeleri

Buzlu çay tarifilezzetli, sağlık, ferahlatıcı ve yapması oldukça kolay bir içecektir. Malzemeleri şekerli ya da şekersiz olacak şekilde ayarlayabileceğiniz buzlu çay tarifinde hiçbir koruyucu madde bulunmaması da daha sağlıklı bir lezzete ulaşmanızı sağlıyor. Peki buzlu çay tarifi için nasıl bir yol izlemek gerekiyor? İşte marketlerde satılanlar kadar lezzetli buzlu çay tarifi...

BUZLU ÇAY TARİFİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

Çay,

Su,

Çaydanlık,

Süzgeç,

Şeker,

Sürahi

Tercihen:

Nane,

Limon,

Buz

Yapılışı:

1. Adım Suyu Kaynatın: 2 su bardağı kadar suyu çaydanlıkta kaynatın.

2. Adım Çayı Ekleyin: Kaynayan suyu ocaktan alın. İçine 4 yemek kaşığı çay ekleyin.

3. Adım Demleyin: Hazırladığınız karışımı 5 dakika demlenmeye bırakın. Buzlu çay tarifinin püf noktası demleme süresindedir. Demlenme süresi 5 dakikayı aşarsa çayınızın tadı acı olur. Bu nedenle süre takibine dikkat etmelisiniz.

4. Adım Çayı Süzün: Dinlenen çayı süzgeç yardımıyla süzüp büyük bir sürahiye aktarın.

5. Adım Şeker Ekleyin: Sürehiye dilediğiniz kadar şeker ekleyip karıştırın. Dilerseniz çayınıza limon suyu ekleyerek daha aromalı bir tat elde edebilirsiniz.

6. Adım Su Ekleyin: Karışıma 2 su bardağı su ekleyin. Soğuması için 2-3 saat kadar buzdolabına koyun.

7. Adım Servise Hazırlayın: Buzlu çayınızı servis ederken buz, limon dilimleri ve nane yapraklarıyla süsleyin. Bu sayede hem hoş görünür hem de ferah bir tada sahip olur.

Nefis buzlu çayınız artık hazır! Şimdiden afiyet olsun.

