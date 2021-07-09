Yağ yakımını hızlandıracak mucizevi detoks suyu! Birkaç dakika içinde hazırlanıyor

Karın bölgesindeki yağlardan şikayetçi olanlar için bu tarif yaz aylarının favorisi olacak. Bu tarif ekonomik ve sağlıklı olmasının yanında oldukça pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Üstelik hem de yaz mevsiminin meyvesi olan armuttan hazırlanan bu tarif, adaçayının yatıştırıcı özelliğini de barındırıyor.

MALZEMELER

10 dal taze adaçayı yaprağı

1 adet lime

250 ml armut suyu

250 ml maden suyu

1 adet armut

Biraz buz

YAPIMI

Limonu dilimleyin, armudu küp şeklinde doğrayın ve bir sürahiye koyun. Çatal ile ezilen adaçayını ekleyin. Bir mutfak robotu veya çekiç kullanarak buzu ezin. Kırılmış buz, armut suyu ve maden suyunu ekleyip içeceğinizi karıştırın.



