YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Yağ yakımını hızlandıracak mucizevi detoks suyu! Birkaç dakika içinde hazırlanıyor

Yağ yakımını hızlandıracak mucizevi detoks suyu! Birkaç dakika içinde hazırlanıyor

09.07.2021 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber tatil sezonu açıldı. Deniz ve havuz kenarında fit görüntüsüyle boy göstermek isteyenler fazla kilolarından kurtulmak için diyetlere başladı. Bu diyetlerin yanında yağ yakımını hızlandıracak ve vücutta ödemi azaltacak bir detoks suyu tarifiyle karşınızdayız.

Yağ yakımını hızlandıracak mucizevi detoks suyu! Birkaç dakika içinde hazırlanıyor

Karın bölgesindeki yağlardan şikayetçi olanlar için bu tarif yaz aylarının favorisi olacak. Bu tarif ekonomik ve sağlıklı olmasının yanında oldukça pratik bir şekilde hazırlanabiliyor. Üstelik hem de yaz mevsiminin meyvesi olan armuttan hazırlanan bu tarif, adaçayının yatıştırıcı özelliğini de barındırıyor.

MALZEMELER

  • 10 dal taze adaçayı yaprağı
  • 1 adet lime
  • 250 ml armut suyu
  • 250 ml maden suyu
  • 1 adet armut
  • Biraz buz

YAPIMI

Limonu dilimleyin, armudu küp şeklinde doğrayın ve bir sürahiye koyun. Çatal ile ezilen adaçayını ekleyin. Bir mutfak robotu veya çekiç kullanarak buzu ezin. Kırılmış buz, armut suyu ve maden suyunu ekleyip içeceğinizi karıştırın.

Yağ yakımını hızlandıracak mucize içecek! Yapımı sadece birkaç dakika sürüyorYağ yakımını hızlandıracak mucize içecek! Yapımı sadece birkaç dakika sürüyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karides güveç tarifi nasıl yapılır? Tereyağında karides tarifi ile şeflere taş çıkartınKarides güveç tarifi nasıl yapılır? Tereyağında karides tarifi ile şeflere taş çıkartın
Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!Bu köye gelen 1 dakika bile duramıyor!
Ali Nazik tarifiAli Nazik tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Camdaki Kız'ın Tako'su sevgilisiyle tatilde

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Alaçatı isyanı! "Elde avuçtaki birikimlerinizi kullanın, hiç olmadı kredi çekersiniz"

Eski gelin adayı takipçisine verdiği yanıtla şoke etti

Eski gelin adayı takipçisine verdiği yanıtla şoke etti

Denizin içinden paylaştı! Beğeni yağdı

Denizin içinden paylaştı! Beğeni yağdı

Ünlü oyuncu bonzaiyi dökerken yakalandı

Ünlü oyuncu bonzaiyi dökerken yakalandı

Şehir efsanesi mi? Balıkla birlikte yoğurt yenilir mi?

Şehir efsanesi mi? Balıkla birlikte yoğurt yenilir mi?

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Restoranlardan farksız lezzet!

Restoranlardan farksız lezzet!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak!

Yaz aylarında vazgeçilmeziniz olacak!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Çıtır çıtır lezzetiyle 5 çayınızın vazgeçilmezi olacak!

Faydaları saymakla bitmiyor ama... Pişirirken bu hataya düşmeyin!

Faydaları saymakla bitmiyor ama... Pişirirken bu hataya düşmeyin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.