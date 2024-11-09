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  4. Yağlarını aldırıp 11 kilo vermişti! Demet Akalın sahne tarzıyla yine olay oldu! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

Yağlarını aldırıp 11 kilo vermişti! Demet Akalın sahne tarzıyla yine olay oldu! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.11.2024 15:05
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Sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Yaz aylarında yağlarını aldırıp 11 kilo veren Akalın sahne tarzıyla yine gündem oldu. Demet Akalın'a ünlü isimlerden yorum gecikmedi.

Yağlarını aldırıp 11 kilo vermişti! Demet Akalın sahne tarzıyla yine olay oldu! Ünlü isimlerden yorum gecikmedi

Her açıklaması, her giydiği ve her söylediği gündem olan ünlü şarkıcı Demet Akalın son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettirmişti. Liposuction yaptırarak fazla kilolarından kurtulan Akalın, formda haliyle paylaşımlar yapmaya devam ediyor.

Mide ameliyatı olmadığını söyleyen Demet Akalın 6 kilo yağ aldırıp 11 kilo verdiğini açıklamıştı. Diyet yapmaya devam eden ünlü şarkıcı şimdi de spor sahne tarzıyla dikkat çekti.

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BEĞENİ YAĞDI

Taşlı jean pantolonunu spor bir büstiyer ile tamamlayan Demet Akalın bu haliyle takipçilerinden tam not aldı. İstanbul konserinden karelerini peş peşe paylaşan ünlü ismin gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Demet Akalın'a Simge Sağın ve Nagihan Karadere'den de yorum gecikmedi. Simge Sağın 'tam bir fıstk' yorumunu yaparken Karadere de siyah kalp ve alev emojisi bıraktı.

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