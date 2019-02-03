Yağmur Sarıoğlu, Sabri Sarıoğlu ile ayrılacağına dair iddialara yanıt verdi

kerem.aydin kerem.aydin
ÜNLÜLER  | 03.02.2019 20:08 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun evliliğinde sıkıntı yaşadığı ve eşi Yağmur Sarıoğlu ile boşanacakları iddia edildi. Yağmur Sarıoğlu eşiyle birlikte olan fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak yanıt verdi.

Yağmur Sarıoğlu, Sabri Sarıoğlu ile ayrılacağına dair iddialara yanıt verdi

Birkaç hafta önce Sabri Sarıoğlu ile Yağmur Sarıoğlu çiftinin boşanacakları iddia edilmişti.

Yağmur Sarıoğlu, bu iddialara eşi Sabri Sarıoğlu ile birlikte fotoğrafını yayınlayarak cevap verdi. Yağmur Sarıoğlu'nun bu fotoğrafının, boşanma iddialarına bir yanıt niteliğinde olduğu kaydedildi.

İddialarda, Sabri Sarıoğlu'nun iş hayatının sıkıntı içerisinde olduğu ve bu durumun evliliklerini de etkiler hale geldiğine yer verilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Sabri Sarıoğlu Yağmur Sarıoğlu

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