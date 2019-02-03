Yağmur Sarıoğlu, Sabri Sarıoğlu ile ayrılacağına dair iddialara yanıt verdi

Birkaç hafta önce Sabri Sarıoğlu ile Yağmur Sarıoğlu çiftinin boşanacakları iddia edilmişti.

Yağmur Sarıoğlu, bu iddialara eşi Sabri Sarıoğlu ile birlikte fotoğrafını yayınlayarak cevap verdi. Yağmur Sarıoğlu'nun bu fotoğrafının, boşanma iddialarına bir yanıt niteliğinde olduğu kaydedildi.

İddialarda, Sabri Sarıoğlu'nun iş hayatının sıkıntı içerisinde olduğu ve bu durumun evliliklerini de etkiler hale geldiğine yer verilmişti.



