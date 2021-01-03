Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık'i öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisiymiş! Aşk paylaşımı

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç’ın kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur’la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi olmuştu. Sarnıç ise iddiaları kabul etmemişti. Geçtiğimiz eylül ayında ise Aşık, Sarnıç’ın Baycan Şenürek adında ikinci tetikçi tuttuğu ihbarını almış, olayı mahkemeye taşımıştı.

Şikayetin ardından gözaltına alınan Sarnıç ve aile dostu olduğunu söylediği Şenürek, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Sarnıç’ın, dava kayıtlarına ikinci tetikçi olarak geçen Baycan Şenürek’le beraber olduğu ortaya çıktı. Sarnıç önceki gün Şenürek’le yeni yıl kutlamalarına ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şenürek ise karelere şu notu yazdı: “Aşkla deniz havası. Şimdi daha güzelsin İstanbul.”

