MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık'i öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisiymiş! Aşk paylaşımı

Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık'i öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisiymiş! Aşk paylaşımı

03.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık'i öldürtmek için tuttuğu tetikçi sevgilisiymiş! Aşk paylaşımı

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasındaki eşi Yağmur Sarnıç’ın, kendisini öldürtmek için Baycan Şenürek’i ikinci tetikçi olarak tuttuğunu iddia etmişti. Sarnıç’ın ‘Aile dostum’ dediği Şenürek ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Aşk paylaşımları olay oldu.

Eski futbolcu Emre Aşık, boşanma aşamasında olduğu eşi Yağmur Sarnıç’ın kendisini cezaevi firarisi Erdi Sungur’la öldürtmek için tetikçi tuttuğunu öne sürerek şikayetçi olmuştu. Sarnıç ise iddiaları kabul etmemişti. Geçtiğimiz eylül ayında ise Aşık, Sarnıç’ın Baycan Şenürek adında ikinci tetikçi tuttuğu ihbarını almış, olayı mahkemeye taşımıştı.

Emre Aşık basın açıklaması yaptı! 'Yağmur nafakayı alıp tetikçiye ödeme yapıyor'Emre Aşık basın açıklaması yaptı! 'Yağmur nafakayı alıp tetikçiye ödeme yapıyor'

Şikayetin ardından gözaltına alınan Sarnıç ve aile dostu olduğunu söylediği Şenürek, adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

eaeaeae

Sarnıç’ın, dava kayıtlarına ikinci tetikçi olarak geçen Baycan Şenürek’le beraber olduğu ortaya çıktı. Sarnıç önceki gün Şenürek’le yeni yıl kutlamalarına ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şenürek ise karelere şu notu yazdı: “Aşkla deniz havası. Şimdi daha güzelsin İstanbul.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Su kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalıSu kaynaklarında siyanotoksin tehlikesi: Yetkililer önlem almalı
Cesur pozları olay olan yarışmacı Survivor'a dönüyor!Cesur pozları olay olan yarışmacı Survivor'a dönüyor!
7 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?7 Kasım Cumartesi günü kanallarda ne var?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Ünlü profesörden çok kritik uyarı: Koronavirüsten daha kötü olacak

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Bodrum'da korkunç olay! Elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

Göbeğinden zeytin yemişti! Son hali olay...

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

'Malatya'da engelli kıza tecavüz' iddiası hakkında flaş açıklama

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Genç çift vahşice katledildi! Kan donduran ifade

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Gözler 4 Ocak'a çevrildi! Memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?

İlginizi Çekebilir

Şömine başında dertlendi! 2021 paylaşımı olay oldu

Şömine başında dertlendi! 2021 paylaşımı olay oldu

Kızları sosyal medyayı salladı!

Kızları sosyal medyayı salladı!

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

Ahmet Kaya şarkısı söyledi! Tepki yağdı

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Süper minisi ve yırtmacıyla olay oldu

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Sevgilisinden ayrıldı Survivor'a gidiyor! 'Takım arkadaşlarımla...'

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Olay oldu! Ebru Gündeş'ten bomba teklif

Diğer Haberler

Meryem Kasap, Survivor'a dönüyor! Cesur pozları olay olmuştu

Cesur pozları olay olan yarışmacı Survivor'a dönüyor!

Survivor Melis Sezer kimdir? Melis Sezer kaç yaşında, nereli?

O da Survivor'a gidiyor! Yaşı merak edildi

Oğlunun ani ölümüyle yıkılan Hümeyra ilk kez görüntülendi! 'İyi değilim'

Oğlunun ani ölümüyle yıkılmıştı! 'İyi değilim'

Miley Cyrus ev dekorasyonunda seks oyuncaklarını kullanıyormuş!

Seks oyuncaklarını bakın ne için kullanıyormuş! Bomba itiraf

Defne Samyeli ve kızı Deren Talu'nun taytlı pozları olay oldu

Anne-kıza beğeni yağdı! Taytlı pozları olay oldu

Merve Boluğur: Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?

'Bu kadar seksi olmak zorunda mıyım?'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.