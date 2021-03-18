Yağmur Sarnıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Emre Aşık'ın eski eşinin hayat hikâyesi...

Seren Serengil hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem haline gelen Yağmur Sarnıç, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Emre Aşık'ın eski eşi olarak bilinen Yağmur Sarnıç, hakaret içerikli paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine de oturdu. İşte Yağmur Sarnıç kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı...
1993 senesinde dünyaya gelen Yağmur Sarnıç, 28 yaşındadır ve iç mimarlık yapmaktadır. Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'ın eşi olarak tanınan Yağmur Sarnıç, evlendikten sonra “Aşık” soyadını almıştır. 2012 senesinde Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturan Sarnıç boşandıktan sonra Sarnıç soyadını kullanmaya devam etmiştir. Boşanma davası sürecinde Emre Aşık'ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden olmuştu. Yağmur Sarnıç’ın sinir krizi geçirdiği öfkeli anlar basına yansımıştı. Emre Aşık ile 7 sene evli kalan Yağmur Sarnıç, 3 çocuk annesidir.
İsmi devamlı olarak çeşitli olaylarla anılan Yağmur Sarnıç, 2017 senesinde baykuş davası ile gündeme gelmişti. Sokakta bulmuş olduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Sarnıç baykuşun nadir bulunan bir tür olması sebebiyle bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırıda bulunmuştu.
Geçtiğimiz günlerde yine bir başka olayla daha gündeme gelen Yağmur Sarnıç ateşlenen çocuğunu hastaneye götürmesinin ardından aracını başhekimliğin önüne park etmek istemiş ve müdahalede bulunan güvenlik görevlisi ile tartışma yaşamıştı. Olay ise polislerin müdahalesi ile aralanmıştı.
Son gündeme gelen olayda ise iddialara göre Sarnıç, feribot bekleme sırasındayken 17.00'daki fotoğraf çekimine yetişmek için Eceabat İskelesi'nde feribot kuyruğuna girmeden Çanakkale'ye gelmek için istemişti. Görevlilerin itiraz etmesi sonucu Yağmur Sarnıç iddiaya göre araçtan inmiş ve hakarette bulunmuştu. Olay daha da büyüyünce Emre Aşık ve eşi Yağmur Sarnıç darp edilmişti.
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