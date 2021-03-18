Yağmur Sarnıç kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Emre Aşık'ın eski eşinin hayat hikâyesi...

Seren Serengil hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem haline gelen Yağmur Sarnıç, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Emre Aşık'ın eski eşi olarak bilinen Yağmur Sarnıç, hakaret içerikli paylaşımlarla sosyal medyanın gündemine de oturdu. İşte Yağmur Sarnıç kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularının yanıtı...

YAĞMUR SARNIÇ KİMDİR?

1993 senesinde dünyaya gelen Yağmur Sarnıç, 28 yaşındadır ve iç mimarlık yapmaktadır. Galatasaray ve milli takımın eski futbolcusu Emre Aşık'ın eşi olarak tanınan Yağmur Sarnıç, evlendikten sonra “Aşık” soyadını almıştır. 2012 senesinde Fransa'da Emre Aşık ile nikah masasına oturan Sarnıç boşandıktan sonra Sarnıç soyadını kullanmaya devam etmiştir. Boşanma davası sürecinde Emre Aşık'ın çocuklarının velayetini alması yeni bir krize neden olmuştu. Yağmur Sarnıç’ın sinir krizi geçirdiği öfkeli anlar basına yansımıştı. Emre Aşık ile 7 sene evli kalan Yağmur Sarnıç, 3 çocuk annesidir.

YAĞMUR SARNIÇ'IN GÜNDEME GELDİĞİ OLAYLAR NELER?

İsmi devamlı olarak çeşitli olaylarla anılan Yağmur Sarnıç, 2017 senesinde baykuş davası ile gündeme gelmişti. Sokakta bulmuş olduğu yaralı baykuşu veterinere götüren Yağmur Sarnıç baykuşun nadir bulunan bir tür olması sebebiyle bakanlığa haber verilmesi gerektiğini duyunca veterinere saldırıda bulunmuştu.