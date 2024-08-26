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Yağmur Tanrısevsin'den yıllar sonra gelen Güneşi Beklerken itirafı! "Travmaları olan bir karakterdi"

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
26.08.2024 09:51
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Ekranların sevilen oyuncusu Yağmur Tanrısevsin bir derginin kapağı oldu. 2014 yılında Güneşi Beklerken dizisinde canlandırdığı 'Melis' rolüyle hafızlara kazınan Tanrısevsin yıllar sonra diziye dair bir itirafta bulundu.

Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, GQ dergisine kapak oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Tanrısevsin'den yıllar sonra Güneşi Beklerken itirafı geldi.

2014 Kanal D ekranlarında yayımlanan Güneşi Beklerken dizisi o dönem en sevilen dizilerden biriydi. Dizinin oyuncuları arasında Kerem Bürsin, Yağmur Tanrısevsin, Emre Kınay, Hande Doğandemir ve İsmail Ege Şaşmaz gibi isimler yer alıyordu.

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Dizide 'Melis' rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin dizinin üzerinden 10 yıl geçtikten sonra canlandırdığı karaktere dair itirafta bulundu.

'TRAMVALARI OLAN BİR KARAKTERDİ'

Yağmur Tanrısevsin, "Oyunculuk kariyerinde ve kişisel gelişimin üzerinde önemli etkisi olan unutulmaz bir deneyimi veya rolü bize anlatabilir misin?" sorusuna, "Güneşi Beklerken projesinde Melis karakterinin hayatımda farklı bir yeri olmuştu. Travmaları olan bir karakterdi ve benim için her bölüm sürprizlerle doluydu." dedi.

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"Bilmediğim alanlarda araştırmalar yapıyordum ve yeni şeyler keşfediyordum." diyen Yağmur Tanrısevsin, "Problemli bir karakteri canlandırırken yaptığı kötü davranışlara rağmen o karakterle empati kurulması ve karakterin yaptıklarının anlaşılması hatta sevilmesi benim için çok önemliydi." açıklamasında bulundu.

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