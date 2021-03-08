MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yağmur Tanrısevsin: Kadına şiddete bir çözüm bulunmadı

Yağmur Tanrısevsin: Kadına şiddete bir çözüm bulunmadı

08.03.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yağmur Tanrısevsin: Kadına şiddete bir çözüm bulunmadı

Yağmur Tanrısevsin, "2021 yılındayız. Senelerdir olan bir problemimiz. Kadına şiddete bir çözüm bulunmadı. Kadınlar özgür, eşit olmalı. İstedikleri gibi bir hayat yaşayabilmeliler" dedi.

Başarılı oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Turkcell'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği gösteri müsabakasına katıldı.

Karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Tanrısevsin, Samsun'da İbrahim Zarap'ın eşi E.M'yi sokak ortasında darp ettiği görüntüleri sosyal medyada gördüğünü ifade ederek, "Öncelikle o videoyu gördüm ve çok üzücüydü, izleyemedim. Kadınlar Günü'ne yaklaşırken böyle bir olayın olması hepimizin sinirlerini bozdu. Çok üzücü. 2021 yılındayız. Senelerdir olan bir problemimiz. Kadına şiddete bir çözüm bulunmadı. Kadınlar özgür, eşit olmalı. İstedikleri gibi bir hayat yaşayabilmeliler. Gerçekten çok üzücü. Umarım daha güzel, kadınlara daha çok değer verilen günlere geçeceğiz" diye konuştu.

"ŞİDDETİ LANETLİYORUZ"

Şiddeti lanetlediğini ifade eden Yağmur Tanrısevsin, "Sadece kadına değil, hayvanlara ya da çocuklara da şiddet olmamalı. Şiddete karşıyız, şiddeti lanetliyoruz. Umarım buna bir çözüm bulunur" şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Duygulandıran paylaşımDuygulandıran paylaşım
Yılbaşı programına konuk olunca merak edildiYılbaşı programına konuk olunca merak edildi
Anahtar Kelimeler:
Yağmur Tanrısevsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

İmamoğlu'ndan, tepki çeken tweet ile ilgili açıklama

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Mars'tan gelen görüntü şoke etti!

Hastaneye koştu! Bir banka oturup ağladı

Hastaneye koştu! Bir banka oturup ağladı

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

MasterChef Gülşah'ın inanılmaz değişimi! Bambaşka biri oldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Doğal haliyle yaş alıyor! Son hali...

Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...

Seks kasedi yayınlama sözü vermişti! Şimdi de...

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Hakan Taşıyan ameliyat oldu! Son durumu nasıl?

Diğer Haberler

Özcan Deniz'e eski eşi Feyza Aktan'ı 'yaralama' suçundan dava açıldı

Yaralama suçundan dava açıldı! Hapsi isteniyor

Sıcak Kafa dizisinde flaş değişiklik! Haluk Bilginer yerine...

Sıcak Kafa dizisinde flaş değişiklik! Haluk Bilginer yerine...

Hande Erçel duygulandırdı! Annesini paylaştı

Duygulandıran paylaşım

Murat Boz'a hayranından klip! Doğum günü böyle kutladı

Hayranından klip! 'Bana bir şans ver, dokunmak istiyorum'

Halle Berry yine Instagram'ı salladı

Instagram'ı salladı! Bikini altıyla poza yorum yağdı

İpek Tanrıyar'dan tepki çeken 8 Mart paylaşımı! 'Kendini teşhir etmekten...'

8 Mart paylaşımı şoke etti! 'Kendini teşhir etmekten...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.