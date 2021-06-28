Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve nereli ? Kalp Yarası dizisi Ayşe kimdir?

İlk bölümüyle bugün ekranlara gelen Kalp Yarası dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Gökhan Alkan, Merve Çağıran gibi isimlerin başrolünde olduğu Kalp Yarası dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin kimdir sorusu merak ediliyor. Peki ilk bölümü bugün yayınlanmaya başlayan dizide Yağmur Tanrısevsin kimdir?

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR? KALP YARASI AYŞE KİMDİR?

24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Yağmur Tanrısevsin, Türk oyuncudur. 31 yaşındaki Yağmur Tanrısevsin, "Güneşi Beklerken"dizisinde ünlü bir ailenin duygusal krizler geçiren hassas kızını yani "blumia hastası" olan "Melis Güzel" karakterini canlandırarak tanınmıştır. İngilizce olarak oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema olan The Tragedy isimli korku filminde ise Jennifer rolünü canlandırmıştır. Wella/Koleston'un 2 sezon marka yüzü olan Tanrısevsin, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü mezunudur.

Kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında beraber sürdürmektedir. Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Craft Oyunculuk Atölyesi Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan oyunculuk eğitimi aldığı bazı önemli isimlerdir. Oyunculuk haricinde boks, tenis, kayak, basketbol, heykel ve resim ile ilgilenmektedir.

YAĞMUR TANRISEVSİN ROL ALDIĞI FİLMLER

Yok Artık 2 2016 Damla

Baba Parası 2020 Tülin

The Tragedy 2013 Jennifer

Aşk Ağlatır 2013 Banu

Geniş Aile: Yapıştır 2015 Çağla

YAĞMUR TANRISEVSİN ROL ALDIĞI DİZİLER

Mayıs Kraliçesi 2015-2016 Nehir (Başrol) 11 bölüm

İki Yalancı 2017 Duygu (Başrol) 9 bölüm

Menajerimi Ara 2021 Kendisi (Konuk) 1 bölüm

Pis Yedili 2012 Müge (Konuk Oyuncu) 2 bölüm

Adını Feriha Koydum 2012 Ece (Konuk Oyuncu) 12 bölüm

Güneşi Beklerken 2013-2014 Melis Güzel (Başrol) 54 bölüm

Kaçak 2014-2015 Tülay Mengen 17 bölüm

Bana Baba Dedi 2015 Didem (Başrol) 7 bölüm



