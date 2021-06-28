Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve nereli ? Kalp Yarası dizisi Ayşe kimdir?

İlk bölümüyle bugün ekranlara gelen Kalp Yarası dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Gökhan Alkan, Merve Çağıran gibi isimlerin başrolünde olduğu Kalp Yarası dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin kimdir sorusu merak ediliyor. Peki ilk bölümü bugün yayınlanmaya başlayan dizide Yağmur Tanrısevsin kimdir?
24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Yağmur Tanrısevsin, Türk oyuncudur. 31 yaşındaki Yağmur Tanrısevsin, "Güneşi Beklerken"dizisinde ünlü bir ailenin duygusal krizler geçiren hassas kızını yani "blumia hastası" olan "Melis Güzel" karakterini canlandırarak tanınmıştır. İngilizce olarak oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema olan The Tragedy isimli korku filminde ise Jennifer rolünü canlandırmıştır. Wella/Koleston'un 2 sezon marka yüzü olan Tanrısevsin, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü mezunudur.
Kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında beraber sürdürmektedir. Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Craft Oyunculuk Atölyesi Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan oyunculuk eğitimi aldığı bazı önemli isimlerdir. Oyunculuk haricinde boks, tenis, kayak, basketbol, heykel ve resim ile ilgilenmektedir.
Yok Artık 2 2016 Damla
Baba Parası 2020 Tülin
The Tragedy 2013 Jennifer
Aşk Ağlatır 2013 Banu
Geniş Aile: Yapıştır 2015 Çağla
Mayıs Kraliçesi 2015-2016 Nehir (Başrol) 11 bölüm
İki Yalancı 2017 Duygu (Başrol) 9 bölüm
Menajerimi Ara 2021 Kendisi (Konuk) 1 bölüm
Pis Yedili 2012 Müge (Konuk Oyuncu) 2 bölüm
Adını Feriha Koydum 2012 Ece (Konuk Oyuncu) 12 bölüm
Güneşi Beklerken 2013-2014 Melis Güzel (Başrol) 54 bölüm
Kaçak 2014-2015 Tülay Mengen 17 bölüm
Bana Baba Dedi 2015 Didem (Başrol) 7 bölüm
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