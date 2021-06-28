MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve nereli ? Kalp Yarası dizisi Ayşe kimdir?

Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve nereli ? Kalp Yarası dizisi Ayşe kimdir?

28.06.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de yayınlanmaya başlayan yeni dizi Kalp Yarası'nın oyuncuları merak ediliyor. Kalp Yarası dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin kimdir sorusu merak konusu oldu. Peki ilk bölümü bugün yayınlanmaya başlayan dizide Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve nereli ? Kalp Yarası dizisi Ayşe kimdir? İşte yanıtı...

Yağmur Tanrısevsin kimdir, kaç yaşında ve nereli ? Kalp Yarası dizisi Ayşe kimdir?

İlk bölümüyle bugün ekranlara gelen Kalp Yarası dizisinin oyuncuları merak ediliyor. Gökhan Alkan, Merve Çağıran gibi isimlerin başrolünde olduğu Kalp Yarası dizisinde Ayşe karakterini canlandıran Yağmur Tanrısevsin kimdir sorusu merak ediliyor. Peki ilk bölümü bugün yayınlanmaya başlayan dizide Yağmur Tanrısevsin kimdir?

YAĞMUR TANRISEVSİN KİMDİR? KALP YARASI AYŞE KİMDİR?

24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Yağmur Tanrısevsin, Türk oyuncudur. 31 yaşındaki Yağmur Tanrısevsin, "Güneşi Beklerken"dizisinde ünlü bir ailenin duygusal krizler geçiren hassas kızını yani "blumia hastası" olan "Melis Güzel" karakterini canlandırarak tanınmıştır. İngilizce olarak oynadığı Amerika ortak yapımı ilk sinema olan The Tragedy isimli korku filminde ise Jennifer rolünü canlandırmıştır. Wella/Koleston'un 2 sezon marka yüzü olan Tanrısevsin, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik-Cam Bölümü mezunudur.

Kariyerini oyunculuk ve seramik-cam alanlarında beraber sürdürmektedir. Meltem Cumbul, Betül Alganatay, Ümit Çırak, Craft Oyunculuk Atölyesi Bahar Kerimoğlu ve Merve Taşkan oyunculuk eğitimi aldığı bazı önemli isimlerdir. Oyunculuk haricinde boks, tenis, kayak, basketbol, heykel ve resim ile ilgilenmektedir.

YAĞMUR TANRISEVSİN ROL ALDIĞI FİLMLER

Yok Artık 2 2016 Damla
Baba Parası 2020 Tülin
The Tragedy 2013 Jennifer
Aşk Ağlatır 2013 Banu
Geniş Aile: Yapıştır 2015 Çağla

YAĞMUR TANRISEVSİN ROL ALDIĞI DİZİLER

Mayıs Kraliçesi 2015-2016 Nehir (Başrol) 11 bölüm
İki Yalancı 2017 Duygu (Başrol) 9 bölüm
Menajerimi Ara 2021 Kendisi (Konuk) 1 bölüm
Pis Yedili 2012 Müge (Konuk Oyuncu) 2 bölüm
Adını Feriha Koydum 2012 Ece (Konuk Oyuncu) 12 bölüm
Güneşi Beklerken 2013-2014 Melis Güzel (Başrol) 54 bölüm
Kaçak 2014-2015 Tülay Mengen 17 bölüm
Bana Baba Dedi 2015 Didem (Başrol) 7 bölüm


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son röportajı ortaya çıktı: Sıramı bekliyorumBizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner'in son röportajı ortaya çıktı: Sıramı bekliyorum
ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!ABD'de filmleri aratmayan olay: Alzheimer hastası adam 12 yıllık eşine tekrar aşık oldu!
MasterChef Hasan Biltekin kimdir?MasterChef Hasan Biltekin kimdir?
Anahtar Kelimeler:
Yağmur Tanrısevsin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İllere göre haftalık vaka haritası paylaşıldı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

İki ülke arasında tehlikeli gerginlik! 50 bin asker konuşlandı

28 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

28 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

İçişleri Bakanlığı'ndan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan "Ülkeye Giriş Tedbirleri" genelgesi

Şaşırtan görüntü Yol kenarında tribün oluştu

Şaşırtan görüntü Yol kenarında tribün oluştu

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

Boupendza'yı duyurdular! İmza an meselesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Survivor 2021 şampiyonu kim oldu? Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban oldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Polis olan kızının yeni imajını paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Kocasına üstsüz poz verip sonra da paylaştı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Mastürbasyon skandalını hatırlattı! İtirafı şaşırttı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.