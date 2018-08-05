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Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.08.2018 10:24 | Son Güncelleme

Cihan Ünal’ın kızları Yağmur ve Irmak Ünal’ın keyifli başlayan geceleri tatsız sona erdi! İki kardeş alkolün etkisiyle zor anlar yaşadı

Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal geçen gece ablası Irmak Ünal ile birlikte Bebek'te objektiflere yansıdı.

Ayakta durmakta zorlanan Ünal, talihsiz anlar yaşadı.

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Yağmur Ünal'ın sevgilisi Kasım Garipoğlu'nu ablası ile tanıştırmak için organize ettiği eğlence olaylı bitti. Çıkışta alkolün etkisiyle ayakta durmakta zorluk çeken Ünal, ayağı kayınca Beşiktaş Belediyesi'ne ait çöp toplama aracının içine düştü.

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Ünal’a çevrede bulunan insanlar ve ablası yardım etti. İşçilerin ve çevredekilerin yardımıyla kaldırılan Ünal, ayağından çıkan ayakkabılarını eline alarak, aracına binmeyi başardı. (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
Irmak Ünal yağmur ünal

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