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YAĞMUR VE MELEK AŞK SARHOŞU! Meleklerin Aşkı final bölümü fragmanı yayınlandı! (Meleklerin Aşkı 10. son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 14.09.2018 07:18 | Son Güncelleme

Meleklerin Aşkı final bölümü (11. bölüm) fragmanı yayınlandı. Meleklerin Aşkı 10. son bölümü dün akşam ekrana geldi. Yaz sezonunda başlayan ve başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal'ın yer aldığı Meleklerin Aşkı, reytinglerde birinci sırada gelmesine rağmen final kararı alındı. Aşk dolu bir hikaye ile romantik komedinin inceliklerini birleştiren Meleklerin Aşkı Perşembe akşamları Show TV’de ekrana geliyordu. İşte Meleklerin Aşkı son bölüm izleme bağlantısı ve final bölümü fragman

YAĞMUR VE MELEK AŞK SARHOŞU! Meleklerin Aşkı final bölümü fragmanı yayınlandı! (Meleklerin Aşkı 10. son bölüm izle)

Meleklerin Aşkı 10. son bölümü dün akşam hayranları ile buluştu. Son bölümün ardından Meleklerin Aşkı final bölümü fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal'ın yer aldığı Meleklerin Aşkı, 11. bölümü ile ekranlara veda ediyor. Meleklerin Aşkı final bölümünde artık sevgili olan Yağmur ve Melek’in aşklarını doyasıya yaşıyorlar. Ekrem, Rukiye’den ikinci bir şans istiyor. Gözaltına alınan Çekilmezlerin bu işten nasıl kurtulacağı merak konusu olurken Melek’in, Necmettin taklidi izleyenlere eğlenceli anlar yaşatıyor. Meleklerin Aşkı 10. son bölümü izleme bağlantısı haberimizde. İşte Meleklerin Aşkı final bölümü fragmanı...

MELEKLERİN AŞKI FİNAL BÖLÜMÜ FRAGMANI

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meleklerin Aşkı'nın 10. bölümünde; Melek, büyük bir hayal kırıklığıyla eve döner. Masal, daha başlamadan bitmiş; esas oğlan onu daha yolun başındayken terk etmiştir. Melek, öyle zannetmektedir. Hâlbuki Yağmur, Ekrem’in kumpasıyla rehin alınmıştır. Yağmur, tek silahı olan aşkıyla oradan kurtulmayı başarmış, eve dönmüştür. Fakat Melek artık ona inanmamaktadır. Çünkü Ekrem, Rukiye ile Yağmur’un tüm planlarını deşifre etmiş, Yağmur’un bir kez daha Melek’in gözünden düşmesini sağlamıştır. Melek artık hiç kimseye güvenmemektedir. O yüzden Almanya’ya kesin dönüş yapmak üzere yola çıkar. Yağmur, bu kez kimsenin sözünü dinlemez, yalnızca kalbinin sesini dinler. Melek’i ne olursa olsun kendisine inandıracaktır. Nitekim öyle olur. Defalarca hayatını kurtardığı kızın gözlerinin içine bakar ve ona aşkını ilan eder. Melek de ilk kez kendisini Yağmur’un kollarına bırakır. Genç âşıklar artık sevgilidir. Fakat bunu herkesten saklayacaklardır. Bunun en önemli sebebi de Ekrem faktörüdür. Önceden aşkını saklayan Yağmur, şimdi de ilişkisini saklamak zorundadır. İki âşık, aynı evin içinde adeta köşe kapmaca oynamaya başlar.

Necmettinlerin meditatif tatili, işkence olmaya devam etmektedir. Hatta işkence boyut değiştirir. Çekilmezler bir belanın ortasındadır. Buldukları sahipsiz karavan, başlarını büyük bir belaya sokar. Necmettin, ailesini kurtarmak için belaya gözü kapalı atlar. Karavanı, gitmesi gereken yere götürecek, çocuklarını rehin olmaktan kurtaracaktır. Fakat hiçbir şey planladıkları gibi gitmez, Necmettin’le Melike, suçüstü yakalanırlar.

MELEKLERİN AŞKI SON BÖLÜM İZLE

MELEKLERİN AŞKI FİNAL BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, senaryosunu Ersoy Güler’in yazdığı, yönetmen koltuğuna Hamdi Alkan’ın oturduğu “Meleklerin Aşkı”nın oyuncu kadrosunda Oya Başar, Gülper Özdemir, Berkay Hardal, Didem Balçın, Toygan Avanoğlu, Serkan Kuru, Alihan Aracı, Rümeysa Arslan, Özlem Mahmutoğlu, Ebrar Alya Demirbilek, Deniz Kaynak, Arda Adil Görgen ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.

Meleklerin Aşkı’nın final bölümü 20 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Show TV'de!

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