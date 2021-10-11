Yağmur Zamanı dizisinin küçük Naz'ı Ece Hakim şimdi ne yapıyor?

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Azra Akın'ın paylaştığı 'Yağmur Zamanı' dizisinde rol alan Ece Hakim, oyunculuğu bırakarak, akademik kariyerine öncelik tanıdı. İşte Ece Hakim'in yeni yaşamı...

Ece Hakim, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandırmıştı.

2017 yılında yüzde 100 bursla Harvard Üniversitesi'nde Psikoloji okumaya hak kazanan Hakim, şimdilerde mezuniyetinin tadını çıkarıyor.

Hakim, psikolojiyi seçmesinin nedenini ise şu sözlerle açıklıyor: İnsan doğası, herkesin ayrı bir hikayesi olması çok ilgimi çekiyor. Dinlemeyi çok severim. Nasıl hayatlar yaşadıklarını, nasıl geçmişlerden geldiklerini, hedeflerini, amaçlarını öğrenmeyi çok seviyorum.

Ece Hakim, daha önce verdiği bir röportajda, eğitim parasını, oyunculuk yaparak biriktirdiğini dile getirmişti.

Genç oyuncu, Instagram hesabından yurt dışındaki hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

ECE HAKİM KİMDİR?

Ece Hakim, 10 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Anlat İstanbul dizisiyle oyunculuğa adım attı. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu. Çocuk yaştan itibaren oyunculukla tanışan oyuncu, pek çok projede yer aldı.

ECE HAKİM'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2015 - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2011 - 2014 - Umutsuz Ev Kadınları

2011 - Aşk ve Ceza

2008 - Gece Gündüz

2007 - Kelebek Çıkmazı

2006 - İyi ki Varsın

2006 - Candan Öte

2004 - Yağmur Zamanı

2004 - Avrupa Yakası

2004 - Anlat İstanbul



