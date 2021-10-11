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Yağmur Zamanı dizisinin küçük Naz'ı Ece Hakim şimdi ne yapıyor?

11.10.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2004 yılında ekranlara gelen Yağmur Zamanı dizisinde 'Naz' karakterine hayat veren çocuk yıldız Ece Hakim, oyunculuğu bırakıp eğitimine öncelik vermişti. Bakın Ece Hakim hangi başarılara imza attı...

Yağmur Zamanı dizisinin küçük Naz'ı Ece Hakim şimdi ne yapıyor?

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Azra Akın'ın paylaştığı 'Yağmur Zamanı' dizisinde rol alan Ece Hakim, oyunculuğu bırakarak, akademik kariyerine öncelik tanıdı. İşte Ece Hakim'in yeni yaşamı...

Yağmur Zamanı dizisinin küçük Naz'ı Ece Hakim şimdi ne yapıyor?

Ece Hakim, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandırmıştı.

Yağmur Zamanı dizisinin küçük Naz'ı Ece Hakim şimdi ne yapıyor?

2017 yılında yüzde 100 bursla Harvard Üniversitesi'nde Psikoloji okumaya hak kazanan Hakim, şimdilerde mezuniyetinin tadını çıkarıyor.

Yağmur Zamanı dizisinin küçük Naz'ı Ece Hakim şimdi ne yapıyor?

Hakim, psikolojiyi seçmesinin nedenini ise şu sözlerle açıklıyor: İnsan doğası, herkesin ayrı bir hikayesi olması çok ilgimi çekiyor. Dinlemeyi çok severim. Nasıl hayatlar yaşadıklarını, nasıl geçmişlerden geldiklerini, hedeflerini, amaçlarını öğrenmeyi çok seviyorum.

Yağmur Zamanı dizisinin küçük Naz'ı Ece Hakim şimdi ne yapıyor?

Ece Hakim, daha önce verdiği bir röportajda, eğitim parasını, oyunculuk yaparak biriktirdiğini dile getirmişti.

Yağmur Zamanı'nın küçük Naz'ı bakın ne halde!

Genç oyuncu, Instagram hesabından yurt dışındaki hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yağmur Zamanı'nın küçük Naz'ı bakın ne halde!

ECE HAKİM KİMDİR?

Ece Hakim, 10 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Anlat İstanbul dizisiyle oyunculuğa adım attı. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu. Çocuk yaştan itibaren oyunculukla tanışan oyuncu, pek çok projede yer aldı.

Yağmur Zamanı dizisinin küçük Naz'ı Ece Hakim şimdi ne yapıyor?

ECE HAKİM'İN YER ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

2015 - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2011 - 2014 - Umutsuz Ev Kadınları
2011 - Aşk ve Ceza
2008 - Gece Gündüz
2007 - Kelebek Çıkmazı
2006 - İyi ki Varsın
2006 - Candan Öte
2004 - Yağmur Zamanı
2004 - Avrupa Yakası
2004 - Anlat İstanbul


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atv Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Tamer Karadağlı
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