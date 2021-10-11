Yağmur Zamanı dizisinin küçük Naz'ı Ece Hakim şimdi ne yapıyor?

Başrollerini Tamer Karadağlı ve Azra Akın'ın paylaştığı 'Yağmur Zamanı' dizisinde rol alan Ece Hakim, oyunculuğu bırakarak, akademik kariyerine öncelik tanıdı. İşte Ece Hakim'in yeni yaşamı...
Ece Hakim, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandırmıştı.
2017 yılında yüzde 100 bursla Harvard Üniversitesi'nde Psikoloji okumaya hak kazanan Hakim, şimdilerde mezuniyetinin tadını çıkarıyor.
Hakim, psikolojiyi seçmesinin nedenini ise şu sözlerle açıklıyor: İnsan doğası, herkesin ayrı bir hikayesi olması çok ilgimi çekiyor. Dinlemeyi çok severim. Nasıl hayatlar yaşadıklarını, nasıl geçmişlerden geldiklerini, hedeflerini, amaçlarını öğrenmeyi çok seviyorum.
Ece Hakim, daha önce verdiği bir röportajda, eğitim parasını, oyunculuk yaparak biriktirdiğini dile getirmişti.
Genç oyuncu, Instagram hesabından yurt dışındaki hayatına dair kareler paylaşmayı ihmal etmiyor.
Ece Hakim, 10 Haziran 1998 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2004 yılında Anlat İstanbul dizisiyle oyunculuğa adım attı. Liseyi Üsküdar Amerikan Lisesi'nde okudu. Çocuk yaştan itibaren oyunculukla tanışan oyuncu, pek çok projede yer aldı.
2015 - Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2011 - 2014 - Umutsuz Ev Kadınları
2011 - Aşk ve Ceza
2008 - Gece Gündüz
2007 - Kelebek Çıkmazı
2006 - İyi ki Varsın
2006 - Candan Öte
2004 - Yağmur Zamanı
2004 - Avrupa Yakası
2004 - Anlat İstanbul
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