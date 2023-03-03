Yahşi Cazibe'nin Kemal'i Hakan Yılmaz'ın kızı kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Hakan Yılmaz bu kez sosyal medyada kızı ile gündeme geldi. Güzelliğiyle dikkat çeken Deniz Yılmaz babasının başrolünde oynadığı Yahşi Cazibe dizisinin jenerik müziğinde dans etti. Babası ile eğlenceli videosunu 'Bu ikili mi peki?' sözleri ile sosyal medyada yayınladı.

Babasının izinden giden ve küçük yaşlardan beri tiyatro oyunlarında yer alan Deniz Yılmaz hem duru güzelliği hem de kıvraklığıyla büyük beğeni topladı.

Mavi gözleri ile dikkat çeken Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz Yılmaz'ın dans videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Hakan Yılmaz ve kızının videosuna sosyal medyada 'Bayıldım bu ikiliye', 'Beklenen ikili', 'Bağımlılık yapıyor' gibi yorumlar yapıldı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Hakan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızı Deniz Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.



