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Yahşi Cazibe'nin Kemal'i Hakan Yılmaz'ın kızı kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

03.03.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu, sunucu ve tiyatrocu Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz Yılmaz ile dansı sosyal medyada gündem oldu. Yahşi Cazibe dizisinde Kemal karakteri ile hafızalarımıza kazınan ünlü oyuncu dizinin jenerik müziğinde kızıyla dans etti. Deniz Yılmaz hem güzelliği hem de kıvraklığıyla dikkat çekti.

Yahşi Cazibe'nin Kemal'i Hakan Yılmaz'ın kızı kıvrak dansıyla sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle hayran bıraktı

Hakan Yılmaz bu kez sosyal medyada kızı ile gündeme geldi. Güzelliğiyle dikkat çeken Deniz Yılmaz babasının başrolünde oynadığı Yahşi Cazibe dizisinin jenerik müziğinde dans etti. Babası ile eğlenceli videosunu 'Bu ikili mi peki?' sözleri ile sosyal medyada yayınladı.

Babasının izinden giden ve küçük yaşlardan beri tiyatro oyunlarında yer alan Deniz Yılmaz hem duru güzelliği hem de kıvraklığıyla büyük beğeni topladı.

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Mavi gözleri ile dikkat çeken Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz Yılmaz'ın dans videosu kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

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Hakan Yılmaz ve kızının videosuna sosyal medyada 'Bayıldım bu ikiliye', 'Beklenen ikili', 'Bağımlılık yapıyor' gibi yorumlar yapıldı.

GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Hakan Yılmaz'ın ilk evliliğinden olan kızı Deniz Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

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