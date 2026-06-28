Yakaladığı yılanı traktörde gezdirdi: “Biz seninle arkadaş olduk”

Elazığ’ın Pincirik köyünde bir çiftçi, arazide Türkiye’de tek türü bulunan kum boa yılanını fark etti. Fark ettiği yılanı yakalayan çiftçi, yılanı traktörünün içerisine alarak bir süre gezdirdi. Yılanla sohbet de eden çiftçi, daha sonra doğaya bıraktı.

YILANLA SOHBET ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, çiftçinin yılana ‘Mal iyi, dil çıkarma biz seninle arkadaş olduk. Akıllı ol, birlikte takılacağız" dediği anlar izleyenleri gülümsetti.

KUM BOA YILANI NEDİR?

Kum boa, Türkiye'de yaşayan tek boa türü olarak biliniyor. Halk arasında mahmuzlu yılan olarak da anılan bu tür, genellikle kaya altı, kütük altı gibi gizli alanların yanı sıra kurak, kumlu ve taşlık ortamlarda yaşayabiliyor.

Nadir görülmesiyle dikkat çeken bu tür, zehirsiz olması nedeniyle insanlar için tehlikeli türler arasında gösterilmiyor. Buna rağmen doğada karşılaşılan yılanlara elle müdahale edilmemesi ve güvenli mesafenin korunması öneriliyor."

Kaynak: İHA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır