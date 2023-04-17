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Yakın arkadaşı kocasına müstehcen pozlar attığını iddia etmişti! Damla Ersubaşı suç duyurusunda bulundu

17.04.2023 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı ‘Tuğçe’ rolüyle tanınan Damla Ersubaşı, yakın arkadaşı Müge Işık’ın, eşi Sönmez Işık’a müstehcen fotoğraflar gönderdiğini öne sürdüğü açıklamalarına tepki gösterdi. Ersubaşı iddiaları yalanlayarak suç duyurusunda bulundu.

Yakın arkadaşı kocasına müstehcen pozlar attığını iddia etmişti! Damla Ersubaşı suç duyurusunda bulundu

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı ‘Tuğçe’ rolüyle tanınan Damla Ersubaşı'nın yakın arkadaşı Müge Işık şoke eden iddialarda bulunmuştu.

Işık, Sihirli Annem’in ‘Tuğçe’si Damla Ersubaşı’nın, eşi Sönmez Işık’a müstehcen fotoğraflar gönderdiğini öne sürdü. Eskişehir’de oturan Ersubaşı, iddiaların ardından avukatı Ali Ünal ile birlikte adliyeye giderek Müge Işık hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na şantaj, iftira, haberleşme ve özel hayatın gizliliğini ihlal, tehdit, kişisel verilerin kaydedilmesi ve verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi iddialarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

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Adliye çıkışı gazetecilere konuşan Damla Ersubaşı, arkadaşı olan Işık’ın iddialarına tepki gösterdi. Ersubaşı şunları söyledi:

DAMLA ERSUBAŞI İSYAN ETTİ

"Üç gündür çok sistematik bir şekilde tehdit ediliyorum, üstüme iftiralar atılıyor. Ben bunlara hukuk yoluyla cevap veriyorum. Konuşulan üslupta cevap verebilecek biri değilim. Ama kimse elinin kirini benim üzerimden temizlemesin. Bugüne kadar hiç yüz kızartıcı bir davranışta bulunmadım. Kendi ayakları üzerinde duran ve 2 çocuğuna bakan bir anneyim. Bunlara maruz kalma nedenim boşanmış ve 2 çocuğuna bakan bir anne olmam mı? Kadının, kadına yaptığı şiddete maruz kalıyorum anladığım kadarıyla. Sunacağım bütün deliller mahkemede. Herkes kendi yaptıklarına baksın, ben burada kurban değilim. Burada ben iftiraya uğruyorum. Bana saldırı geliyor ama bunun sorumlusu ben değilim. Sorumlular mahkemede hesap verecekler. Bana ve çocuklarıma yaşatılan bu üç günün hesabını herkes mahkemede verecek. Savcılığa şikayette bulunduk, delillerimizi sunduk. Kimin delili varsa göstersin. Kendi aile sorunlarını beni ilgilendirmiyor. Benim dostum, arkadaşım dediğim insanın, ben dostu, arkadaşı olarak yanında olurum. Ama kendi çamurunu kimse benle temizlemesin. Ben kendime ve aileme, çocuklarıma yakışmayacak hiçbir davranışta bulunmadım. Ben 18 yaşımdan bu yana kendi paramı kazanan bir insanım. Kimse bana iftira atmasın. Herkes iddiasını ispatlasın” dedi.

‘ÖLÜM TEHDİDİ ALDIM’

Sosyal medyanın yanı sıra cep telefonuna da tehdit mesajları aldığını anlatan Ersubaşı, “Bana gelen mesajlarında ‘seni öldüreceğim, şu kadar saat ömrün var’ gibi tehditlerin hepsinin delilleri var. Şu saatten sonra kimse beni arayıp ‘uzlaşalım, davayı geri çek’ diye aramasın. Çünkü üç gün boyunca yaşadığım psikolojik şiddeti ben bilirim, çocuklarım bilir. Benim yanımdaki arkadaşlarım bilir. Adı geçen kim varsa, atılan iftiranın hesabını verecek. Sosyal medya, cep telefonum üzerinden tehditler. Benim evimin adresini herkes bilir oldu” diye konuştu.

‘ERİŞİM ENGELİ TALEP ETTİK’

Damla Ersubaşı’nın avukatı Ali Ünal da sosyal medya paylaşımlarının kısa sürede yayıldığını ve buna karşılık erişim engeli de talep ettiklerini söyledi. Av. Ünal şunları söyledi:

“Üç gündür Müge Işık isimli hanımefendi, sosyal medyadan müvekkilim hakkında hem de aile yaşamını etkileyecek şekilde çeşitli söylemlerde bulunuyor. Olayda tehdit, hakaret, kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi, iftira var. Tabi bunlar sosyal medyaya düştükten sonra, sosyal medya hesapları da bunları sistematik bir şekilde yaymaya çalışıyorlar. Şu an maalesef olay farklı bir boyuta gitti. Burada 2 çocuk annesi bir kadının ciddi anlamda bir mağduriyeti söz konusu. Bu konularla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Hem de bunun yanında erişim engeli talep ettik. Bu hareketlerin yayılmasına aracılık edenler hakkında da gerekli işlemleri başlattık. Çünkü ciddi bir mağduriyet söz konusu, milyonlarca insana ulaştı. Tamamen hukuk çerçevesinde sorunu çözeceğiz.”

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