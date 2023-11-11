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  4. Yakın dostu Ahmet Kural'ın düğününe bile katılmayan Murat Cemcir ilk kez konuştu! Açıklaması dikkat çekti

Yakın dostu Ahmet Kural'ın düğününe bile katılmayan Murat Cemcir ilk kez konuştu! Açıklaması dikkat çekti

11.11.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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Ahmet Kural, 4 yıldır birlikte olduğu Çağla Gizem Şahin ile geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturdu. Törende Kardeş Payı'ndaki rol arkadaşları Murat Cemcir ve Seda Bakan'ın olmaması dikkatlerden kaçmamıştı. Ayrıca ünlü isimlerin sosyal medyadan hiçbir paylaşım yapmaması da akıllara 'Küsler mi?' sorusunu getirmişti. Yakın dostu Ahmet Kural ile araları açık olan Murat Cemir, düğüne katılmama sebebini açıkladı.

Murat Cemcir ve Ahmet Kural ikilisinin arasına su sızmazken bir anda aralarının açılması dikkat çekiyordu. Yakın dostu Ahmet Kural'ın düğününe dahi katılmayan Murat Cemcir konuya açıklık getirdi. Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre küs olup olmadıkları merak edilen Cemcir, düğüne gitmeme sebebini dile getirdi.

Murat Cemcir ile Ahmet Kural, ilk kez 2011 yapımı 'Çalgı Çengi'de başrol olarak kamera karşısına geçmiş; 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' dizileri ile 'Düğün Dernek' serisi, 'Çalgı Çengi İkimiz', 'Ailecek Şaşkınız' ve 'Baba Parası' filmlerinde de partner olmuştu.

AHMET MURAT

"AHMET ESKİ DOSTUM"

Ayrılmaz ikili olarak gösterildiği Ahmet Kural ile bir anda aralarının açılması hakkında ilk kez konuşan Cemcir, "Ahmet çok yetenekli bir komedyen ve eski dostum. Elbette bir araya geliriz" dedi. Ahmet Kural'ın düğününe katılmağı hatırlatılan Cemcir, şunları söyledi: "Ben LCV olarak çağrıldığım hiç bir yere gitmem. Bu kermes de olur, gala da olur, düğün de olur. Maddi anlaşmazlık söz konusu değil, manevi anlaşmazlıklar olabilir. Ama kardeşler arasında kırgınlık olmaz."

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