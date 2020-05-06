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Yakın zamanda yeni bir Black Mirror sezonu yayınlanmayacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Fenomen dizi Black Mirror’un yaratıcısı Charlie Brooker, yakın zamanda diziye yeni bölümler çekmeyeceklerini açıkladı.

Yakın zamanda yeni bir Black Mirror sezonu yayınlanmayacak

Dünyada büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Black Mirror dizisinin yaratıcısı Charlie Brooker, yakın zamanda dizinin yeni bölümlerinin gelmeyeceğini belirtti. Türü bilim kurgu olan Black Mirror dizisi, teknolojinin toplumu nasıl etkileyebileceğine bakar ve neredeyse her zaman dünyanın kasvetli bir distopik versiyonunu anlatır.

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Charlie Brooker, Covid-19 toplumu her zamankinden daha çok Black Mirror’a benzeyen bir hale getirdiği için yeni bölümler için çok fazla istek duyulmayacağını düşünüyor gibi görünüyor.

Radio Times’a konuşan Charlie Brooker şunları anlattı: "Meşgulüm, bir şeyler yapıyorum. Ne yaptığım ve yapmadığım hakkında ne söyleyebileceğimi bilmiyorum. Şu anda toplumların dağılması ile ilgili hikayeleri kimsenin kaldırabileceğini sanmıyorum, bu yüzden bunların üzerinde çalışmıyorum. Komedi senaryoları yazma yeteneğimi geliştirmeye çalışıyorum, bu yüzden kendimi güldürmeye yönelik senaryolar yazıyorum."

Serinin hayranları Charlie Brooker’in sözlerini dizinin “Hang the DJ” gibi daha sakin bölümleri üzerinde çalıştığı olarak yorumlayabilir ancak bölümlerin hiçbiri Brooker’in komedi becerisi üzerine inşa edilmediğinden bu beklentiler gerçekleşecek gibi görünmüyor.


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