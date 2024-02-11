Yakışıklı Güvenlik Katarsis'te içini döktü! "Bugünleri görmesini isterdim"

Sosyal medyada fenomen olduktan sonra müziğe de başlayan Yakışıklı Güvenlik, Gökhen Çınar'ın Katarsis programında özel hayatıyla ilgili açıklamalar yaptı.

"İÇİMDE BİR YARADIR"

Kelepçe çevirmesiyle tanınan ve Yakışıklı Güvenlik adını kullanan Muhammet Sürmeli programda şunları anlattı:

"Şöhret konusunda bi ikna edicilik söz konusu. Gelen mesajları bile ona gösteririm mesela. Bir kadının şüphe duyacağı noktalar vardır. O noktaları eğer sen ona iyi izah edemezsen, şüphe uyandı mı geçmiş olsun. Artık yani senin her hareketinden şüphelenir. Ben gelen mesajları bile ona gösteririm. Biriyle video mu çekeceğim, ne yaptığımı ona anlatırım. Yayın mı yapacağım, yayında neler olduğunu kendisi görür izler. Benim patronumdur aynı zamanda. Her şeyimi kontrol eder. Benim yaptığım yayını, buraya geldiğimi mesela biliyor şu anda. Hepsinin detaylı bilgi sahibidir. Ve bana hep şunu der 'Senin tapun bende."

"9 kardeş olduklarını ve çok büyük zorluklar çektiklerini anlatan Yakışıklı Güvenlik, "İçimde bir yaradır, babamın bugünleri görmesini isterdim. Bugün ona güzel bir hayat sunabilmek isterdim. Elime bazı imkanlar geçti, ama şimdi o yok." dedi.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





