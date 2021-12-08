Yalan Rüzgarı'nın genç yıldızıydı! İlerleyen yaşına rağmen hala çok seksi

Türkiye'de 80'li ve 90'lı yıllarda TRT ve bazı özel kanallarda ekrana gelen ve o kült olmuş pembe dizilerden Yalan Rüzgarı 'nda canlandırdığı Ashley Abbot karakteri ile tanınan oyuncu Eileen Marie Davidson, geçtiğimiz gün akşam yemeğine giderken görüntülendi.

62 yaşındaki ünlü oyuncu, vücut hatlarını ortaya çıkaran kasıklarına kadar inen siyah bantlı, saten elbisesiyle kendine hayran bıraktı.

Derin göğüs dekoltesi ve kaslı fiziği ile dikkat çeken Eileen Marie Davidson, 30 yılda güzelliğinden bir şey kaybetmediğini gözler önüne serdi.



