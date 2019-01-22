Yalçın Serttaş kardeşi Bülent Serttaş'a sitem etti!

Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş ile abisi Yalçın Serttaş’ın arası açıldı. Sanatçının abisi, Kanal D ekranlarında yayınlanan bir magazin programına telefonla bağlanarak kardeşine sitem etti.

“ÇOCUKLARIMIN RIZKINI HARCAYARAK ONU MEŞHUR ETTİM”

Abi Yalçın Serttaş, telefonla bağlandığı programda kardeşine şu sözlerle sitem etti: “Ben servetimi hayatımı çoluğumun çocuğumun rızkını harcayarak onu bu işe başlattım, şöhret yaptım. 7-8 senedir beni bir telefonla bile aramadı. Ben üzüntüden hastalandım. 4,5 sene hastanede yattım. Kimse yaşadığıma bile inanmıyor. Bazı konular oldu telefon açıyorum cevap vermiyor.”



