Yalı Çapkını Cannes'da satış rekoru kırdı! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı ve Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını her bölümüyle büyük ses getiriyor.

Cuma akşamlarına damga vuran dizinin başarısı ülke dışını açtı. Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı. Dizinin bölüm başı ücreti adeta dudak uçuklattı.

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; en büyük satış rakamına sahip olmayı başaran dizi bölüm başı yaklaşık 700 bin dolara satıldı.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan ve yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.