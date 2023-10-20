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  4. Yalı Çapkını Cannes'da satış rekoru kırdı! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

Yalı Çapkını Cannes'da satış rekoru kırdı! Bölüm başı ücreti dudak uçuklattı

20.10.2023 11:23 | Son Güncelleme:
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Star Tv'nin yayınlandığı günden beri reyting rekorları kıran dizisi Yalı Çapkını her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı dizi Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı. Yalı Çapkını'nın bölüm başı ücreti dudak uçuklattı.

Oyuncu kadrosunda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Diren Polatoğulları, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Binnur Kaya, Tarık Emir Tekin, Ersin Arıcı ve Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını her bölümüyle büyük ses getiriyor.

4 YALI ÇAPKINI

Cuma akşamlarına damga vuran dizinin başarısı ülke dışını açtı. Yalı Çapkını, Cannes Mipcom Fuarı'nda satış rekoru kırdı. Dizinin bölüm başı ücreti adeta dudak uçuklattı.

3 yalı çapkını

GazeteMagazin'de yer alan habere göre; en büyük satış rakamına sahip olmayı başaran dizi bölüm başı yaklaşık 700 bin dolara satıldı.

2 YALI ÇAPKINI

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu’na ait olan ve yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay kaleme alıyor.

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