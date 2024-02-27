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Yalı Çapkını çekimlerinde feci kaza! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
27.02.2024 08:50
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Star Tv'nin sevilen ve büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yalı Çapkını çekimlerinden sonra feci bir kaza yaşandı. Dizinin set çalışanlarından biri yalıdan çıktığı sırada trafik kazası geçirdi.

Yalı Çapkını çekimlerinde feci kaza! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin çekimlerinden sonra korkunç bir kaza yaşandı.

Yalı Çapkını’nında focus puller olarak görev yapan Fethi Savaş Altınpulluk çekimlerin yapıldığı Beylerbeyi'ndeki Sakıp Sabancı Yalısı’nın önünde feci bir trafik kazası geçirdi.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Fethi Savaş Altınpulluk, işini bitirip yalıdan çıktı ve kendi aracına doğru gitmek üzere karşıdan karşıya geçerken bir anda sağ şeritten hızla gelen motosikletin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

Hemen en yakın Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılan Altınpulluk, apar topar ameliyata alındı. Beyin ameliyatı geçiren çalışanları için Yalı Çapkını’nın yapım şirketi OGM Pictures seferber oldu.

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Fethi Savaş Altınpulluk’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dizi ekibini büyük üzüntüye boğan kaza sonrası Sinema Sendikası da kazayla ilgili gerekli yasal süreci takip edeceklerini açıkladı.

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