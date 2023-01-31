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Yalı Çapkını dizisi yok artık dedirtti! “Sadakatsiz’deki Volkan gibi!”

31.01.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncuları arasında Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını reyting rekorları kırmaya devam ediyor. En son dizide Mert Ramazan Demir’in hayat verdiği Ferit karakterinin konağa Pelin’i getirmesi olay olmuştu ve Twitter’da “Afra Saraçoğlu haklıymış” etiketi trendlere girmişti. Yalı Çapkını’nın yeni bölüm fragmanı ise izleyicileri çileden çıkardı.

Yalı Çapkını dizisi yok artık dedirtti! “Sadakatsiz’deki Volkan gibi!”

Yalı Çapkını dizisi her hafta cuma akşamları ekrana geliyor. Dizide Ferit karakterine Mert Ramazan Demir, Seyran karakterine ise Afra Saraçoğlu hayat veriyor. Yayınlanan son bölüme Ferit’in karısı ile beraber yaşadığı konağa sevgilisini getirmesi damga vurmuştu. Yeni bölüm fragmanının ardından ise izleyiciler Ferit'i Sadakatsiz dizisindeki Volkan'a benzettiler.
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Yeni bölüm fragmanında Kazım, Pelin'in sevgilisinin dayısının adamları tarafından vuruluyor. Halis Ağa Ferit'in evde olmamasından dolayı herkese yükleniyor. Seyran'a, "Kocan nerde? Bana rağmen bu sofrada değilse demek ki seni görmeye tahammülü kalmamış” diyor. Bu sözlerin ardından Orhan, "Vurulmuşlar" diyor.

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“ONUN İÇİN VURULUYORDUM AMA SENİN İÇİN ÖLÜRÜM”

Ferit’in Seyran’da söylediği “Onun için vuruluyordum ama senin için ölürüm” cümlesi sosyal medyada gündem oldu.
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Dizinin izleyenleri “Sadakatsiz Volkan gibi, ikisini de aynı anda seviyor”, “Yani hem karnım doysun, hem pastam dursun istiyor”, “Kimse oturup da finale kadar Ferit'in Pelin ve Seyran arasında bocalamasını, birini öpüp ertesi gün aynı duygularla diğerini öpmesini izleyemez.” yorumlarında bulundular.

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