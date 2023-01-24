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Yalı Çapkını fragmanında yer yerinden oynadı! Ferit Pelin'i konağa getirdi! Final iddiaları gündemde

24.01.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını dizisinde heyecan kesilmiyor. Seyran ile evli olan Ferit'in, kız arkadaşı Pelin'i yalıya getirmesi, dizinin yeni bölümüne damga vuracak. Dizinin fragmanında, "Ferit'e baktığımda ihmal edilmiş bir çocuk görüyorum" sözleri duyuluyor. İşte Yalı Çapkını yeni bölümüyle ilgili detaylar...

Yalı Çapkını fragmanında yer yerinden oynadı! Ferit Pelin'i konağa getirdi! Final iddiaları gündemde

Mert Ramazan Demir'in Ferit, Afra Saraçoglu'nun Seyran rolüne hayat verdiği Yalı Çapkını dizisinin yeni fragmanıyla yer yerinden oynadı! Ferit'in, Elif'i eve getirmesiyle sosyal medyada 'Afra Saraçoğlu haklıymış' yorumları yapıldı. Öte yandan Yalı Çapkını dizisi hakkında final iddiaları da gündemde. İşte detaylar...

Yalı Çapkını fragmanında yer yerinden oynadı! Ferit Pelin'i konağa getirdi! Final iddiaları gündemde

YALI ÇAPKINI 19. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde Seyran Ferit'e, "Sen bundan sonra nasıl hayatına bakıyorsan ben de kendi hayatıma bakacağım. Sen zavallının tekisin ya! Babamın bile tırnağı olamazsın" diyor.

Yalı Çapkını fragmanında yer yerinden oynadı! Ferit Pelin'i konağa getirdi! Final iddiaları gündemde

Pelin'in, "Kopamıyorum senden" sözleri üzerine Ferit kız arkadaşını alıyor ve yalıya getiriyor.

YALI ÇAPKINI FİNAL Mİ YAPACAK?

Masumlar Apartmanı, Kırmızı Oda, İstanbullu Gelin, Camdaki Kız ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi dizilerin uyarlandığı Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlama olan Yalı Çapkını dizisi hakkında final iddiası ortaya atıldı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun, dizinin gidişatından memnun olmadığı söylendi.

Yalı Çapkını fragmanında yer yerinden oynadı! Ferit Pelin'i konağa getirdi! Final iddiaları gündemde

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Yalı Çapkını seyricileri iki başrol Seyran ve Ferit'in aralarının iyileşmesini beklerken, Ferit'in eve Pelin'i getirmesiyle sosyal medyayı karıştırdı. 'Afra Saraçoğlu haklıymış' tarzında çok sayıda paylaşım yapıldı.

Yalı Çapkını her cuma günü Star TV'de yayınlanıyor.

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