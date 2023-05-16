MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yalı Çapkını günü mü değişti, neden salı günü yayınlanıyor? Yalı Çapkını 32. yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını günü mü değişti, neden salı günü yayınlanıyor? Yalı Çapkını 32. yeni bölüm ne zaman?

16.05.2023 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalı Çapkını günü mü değişti, neden salı akşamı yayınlanıyor sorularının yanıtları tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Geçen hafta yeni bölümü yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisi bu akşam ekrana gelecek. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in rol aldığı dizinin yeni bölümüne dair tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte tüm detaylar...

Yalı Çapkını günü mü değişti, neden salı günü yayınlanıyor? Yalı Çapkını 32. yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı , Star TV'de cuma akşamları izleyicisi ile buluşan Yalı Çapkını'nın 12 Mayıs akşamı 32. bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı yayınlanmadı. Peki, Yalı Çapkını 32. yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını günü mü değişti, neden salı günü yayınlanıyor? İşte tüm merak edilenler...

YALI ÇAPKINI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, NEDEN SALI GÜNÜ YAYINLANIYOR?

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek.

Yalı Çapkını 2

YALI ÇAPKINI 32. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını 32. yeni bölümü salı akşamı yani bugün saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak.

Öte yandan Yalı Çapkını dizisinin 33. bölümü de 19 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında olacak.

Yalı Çapkını 3

YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM ÖZETİ:

Seyran’ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit’i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran’ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran’ı görmenin bir yolunu bulur. Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin’in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler. Suna ve Saffet’in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir.

Tarık ise Seyran’la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. Öte yandan Ferit, Abidin’e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin’in beklenmedik hamlesi ise Ferit’i endişelendirir ve harekete geçirir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayı'sının kızı bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüşKurtlar Vadisi'nin Halo Dayı'sının kızı bakın kim çıktı! Meğer çok ünlüymüş
Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?Barış Atay, Kerem Fırtına, İlyas Salman... Meclise girebildiler mi?
Eski koca "Erkek değilsin" yorumuna çıldırdı! "Bir gece..."Eski koca "Erkek değilsin" yorumuna çıldırdı! "Bir gece..."
Anahtar Kelimeler:
yalı çapkını ele

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

Merkez Bankası’ndan nakit avans ve altın harcaması kararı

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

İddiaları gündem oldu! 'O gece İmamoğlu ve Yavaş'a yaptıklarını...'

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Seçim sonuçları sonrası herkesin gözü Akşener'de! Seçim gecesi ne dedi? 'Ben size söylemiştim...'

Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Süreç...'

Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: 'Süreç...'

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

ATA İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayından Kılıçdaroğlu'na çağrı

Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...

Futbolcu sevgilisi olduğunu söyleyince... Hasan Can Kaya ısrar etti ama...

İlginizi Çekebilir

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Transparan bluzuyla şov yaptı! Göğüslerinin gözükmesine aldırmadı

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Şoke eden görüntüler! Önce çarptı sonra resmen ezdi

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

Transparan gelinliği olay oldu! Sadece özel bölgelerini kapattı

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.