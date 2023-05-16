Yalı Çapkını günü mü değişti, neden salı günü yayınlanıyor? Yalı Çapkını 32. yeni bölüm ne zaman?

Yalı Çapkını dizisi hakkında araştırmalar hız kazandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in paylaştığı , Star TV'de cuma akşamları izleyicisi ile buluşan Yalı Çapkını'nın 12 Mayıs akşamı 32. bölümüyle ekrana gelmesi bekleniyordu. Ancak dizinin yeni bölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı yayınlanmadı. Peki, Yalı Çapkını 32. yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını günü mü değişti, neden salı günü yayınlanıyor? İşte tüm merak edilenler...

YALI ÇAPKINI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ, NEDEN SALI GÜNÜ YAYINLANIYOR?

Yayınlandığı ilk günden beri büyük bir ilgiyle takip edilen Yalı Çapkını dizisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortak yayınından dolayı geçtiğimiz cuma akşamı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölümü bu akşam ekrana gelecek.

YALI ÇAPKINI 32. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yalı Çapkını 32. yeni bölümü salı akşamı yani bugün saat 20:00'da izleyicisi ile buluşacak.

Öte yandan Yalı Çapkını dizisinin 33. bölümü de 19 Mayıs Cuma akşamı Star TV ekranlarında olacak.

YALI ÇAPKINI 32. BÖLÜM ÖZETİ:

Seyran’ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit’i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran’ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran’ı görmenin bir yolunu bulur. Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin’in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler. Suna ve Saffet’in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir.

Tarık ise Seyran’la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. Öte yandan Ferit, Abidin’e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin’in beklenmedik hamlesi ise Ferit’i endişelendirir ve harekete geçirir.

